À l’âge adulte, leur amitié se scelle autour d’une maison en pleine nature qu’ils vont retaper ensemble. Distance et proximité, bienveillance et disputes, silences et échanges rythmeront leur relation: c’est l’histoire d’une amitié entre deux hommes, façonnée par le rapport à la nature.

Ce qu’on en pense

Le réalisateur flamand Felix Van Groeningen ( Belgica) poursuit sa carrière internationale, après Beautiful Boy aux USA avec Timothée Chalamet, avec cette adaptation du roman italien de Paolo Cognetti dans le texte.

Visuellement impressionnant, porté par une mise en scène ultra-soignée, le film offre des images à couper le souffle, faisant des montagnes du titre des personnages à part entière. Cela ne suffit hélas pas toujours à compenser les essoufflements d’un scénario linéaire, où s’opposent placidement nature et société, et qui s’étire sur 2 h 30 à renforts de musique. Quelques beaux moments d’émotions naissent toutefois, quand on oublie le côté "pub pour jambon d’Aoste".

Drame de Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersch. Avec Luca Marinelli et Alessandro Borghi. Durée: 2 h 27.