Le débrief du jour : Plus d’un million et demi d’euros cash saisi | Perturbations sur le rail | Procès des attentats: fin de la lecture de l’acte d’accusation

Au total, plus d’un million et demi d’euros en argent liquide a été découvert chez l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri et l’eurodéputée grecque Eva Kaili, indiquent mardi Le Soir et Knack, en diffusant une photo policière des tas de billets.

Le Parlement européen a aussi enlevé mardi midi à l’eurodéputée grecque Eva Kaili son mandat de vice-présidente de l’assemblée, à la quasi-unanimité: 625 élus ont voté pour, un contre et deux se sont abstenus.

De son côté, l’eurodéputé belge Marc Tarabella (PS) a été suspendu du groupe des Socialistes et Démocrates (S&D) du Parlement européen le temps de l’enquête judiciaire sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar, dans laquelle son nom est cité, a confirmé mardi la présidente de ce groupe, l’Espagnole Iratxe Garcia Perez.

L’eurodéputé anthisnois Marc Tarabella a été entendu ce mardi, en fin de matinée, par la Commission de vigilance du PS. Il se dit serein.

Cela dit, le Parti Socialiste a annoncé suspendre l’eurodéputé belge le temps de la procédure judiciaire après des soupçons de corruption au Parlement européen.

2. Perturbations sur le rail depuis Mons: des retards et suppressions restent possibles

Il ne faisait pas bon d’être navetteur, ce mardi matin. En gare de Mons, nombreux sont en effet ceux qui ont dû se résoudre à prendre patience ou à rebrousser chemin alors qu’ils tentaient de rejoindre la capitale. Aux alentours de 5 heures du matin, une anomalie a été constatée au niveau d’une caténaire. Infrabel a expliqué que la panne était liée à un câble qui aurait fondu à la suite d’un court-circuit.

Conséquence? De nombreux trains ont été supprimés, d’autres ont accumulé de longues minutes de retard.

Ce mardi, vers 15h00, la SNCB a fait le point sur la situation. Sur son site internet, elle indique que des retards et suppressions restent possibles. "Écoutez les annonces, consultez les tableaux d’affichage ou planifiez votre voyage via l’app SNCB ou sncb.be pour plus d’informations", peut-on lire.

3. Procès des attentats à Bruxelles: fin de la lecture de l’acte d’accusation, en l’absence de deux accusés

La lecture de l’acte d’accusation au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 a pris fin, mardi, vers 13h30, une semaine après avoir débuté. La matinée avait, avant cela, été marquée par l’absence de deux accusés, Salah Abdeslam et Bilal El Makhoukhi, qui ont refusé de se déplacer jusqu’à la cour d’assises, et par une suspension d’audience décidée par la présidente de la cour à la suite d’un incident relatif à la représentation par son avocat de Bilal El Makhoukhi.

4. Un policier agressé au couteau par un enfant de 11 ans dans le quartier Nord ce lundi: 27 agents en maladie ce matin

Les faits ont eu lieu dans la même zone que celle qui avait été le théâtre de la mort de Thomas Montjoie il y a quelques semaines.

5. Climat: l’UE adopte une « taxe carbone » aux frontières pour verdir ses importations industrielles

Le Parlement européen et les États membres de l’UE ont annoncé mardi s’être entendus pour adopter un mécanisme inédit visant à verdir les importations industrielles de l’Europe en faisant payer les émissions carbones liées à leur production.