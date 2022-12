Fermeture des centres de vaccination à partir du 19/12

Les neuf centres de vaccination actuellement ouverts en Wallonie fermeront progressivement leurs portes entre le 19 et le 23 décembre. Il est encore possible de s’y faire vacciner avec ou sans rendez-vous, et ce dans chaque province: à Braine-l’Alleud, Chaumont-Gistoux, Charleroi, La Louvière, Tournai, Bierset (Liège Airport), Pepinster, Libramont et Loyers.