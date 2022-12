Samedi matin. Le soleil transperce le léger brouillard qui est encore de mise en Haute-Ardenne. À Manhay, la circulation est dense. Une circulation un peu particulière. Entre les véhicules privés, on croise des camions militaires, des side-cars, des jeeps et autres blindés. On croise également des hommes et femmes en uniformes venus d’une autre époque. Bruits de bottes, échos d’un fusil que l’on charge – à blanc – brassage de langues. Tous sont venus pour participer au week-end mis sur pied par l’ASBL Ardennes History Remember.

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi-Luka Modric, les vieux veulent soigner leurs adieux

Un match de football ne se résume jamais à un duel entre deux individualités. Mais avec eux, il est difficile d’y échapper. Pour ce qui est plus que probablement leur dernière Coupe du monde, Lionel Messi (35 ans) et Luka Modric (37 ans) sont parvenus à atteindre le dernier carré. Ce mercredi soir, ils s’affronteront avec une ambition : écrire l’Histoire, celle avec un grand “H”. Quand le premier rêve d’imiter Diego Maradona, qui a offert à l’Albiceleste son dernier titre mondial (1986), l’autre ne pense qu’à offrir à la Croatie, un pays de quatre millions d’habitants, son premier titre de champion du monde, pour couronner une carrière d’exception.

RÉGIONS | Il faut sauver la dernière friterie de Welkenraedt

"Chez Véro", c’est une institution à Welkenraedt. En avril 1993, Véronique Schyns reprenait les activités de sa maman, elle maintenait "Le Chaudron" en activité. Mais des soucis privés forcent l’indépendante à chercher un repreneur pour sa friterie, la dernière au cœur de Welkenraedt.

RÉGIONS | La piscine pour les élèves de Lincent coûtera plus cher : Plopsa augmente ses prix

Il y a du changement dans la tarification de l’abonnement pour les cours de piscine scolaire à Lincent. Le prix est désormais de 50 € pour une année scolaire. La somme est à payer en une ou deux fois.

RÉGIONS | Des élèves de l'athénée Thil Lorrain (Verviers) lancent une collecte de protections hygiéniques

Bien qu’essentielles, les protections hygiéniques coûtent cher. Au point de devenir un produit de luxe pour beaucoup de femmes et un produit inabordable pour celles qui vivent dans la précarité. Sensibles à cette problématique, six élèves de 3e et 4e années de l’athénée Thil Lorrain à Verviers ont eu envie d’agir à leur échelle.

RÉGIONS | Chaleroi vend 400 plaques de rue

Une idée de cadeau rare pour ces fêtes ? Une plaque de rue déclassée. Le prix est fixé à 40 €.

RÉGIONS | Budget 2023 de la Ville de Marche-en-Famenne: l’équilibre trouvé « par miracle », selon le bourgmestre André Bouchat

Pour ce qui est de l’élaboration du budget communal, le bourgmestre marchois André Bouchat, qui rappelons-le a les finances dans ses attributions, le dit sans ambages: "La mandature actuelle est de loin la plus stressante dont j’ai dû assumer la charge au cours de mes différents mandats de bourgmestre."

Et ce dernier de rappeler le contexte difficile avec les crises successives et, selon lui, "un état fédéral qui fuit ses responsabilités, obligeant les Communes à payer de plus en plus".

RÉGIONS | Le Centre Sportif du Grand Hornu en difficulté : il ne peut prétendre à aucune aide financière

Les aides prévues par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire face à la crise énergétique sont soumises à des conditions auxquelles le centre ne répond pas.

SPORT | Tadej Pogacar: « Remco Evenepoel est prêt à gagner le Tour»

L’équipe UAE est en stage à Alicante, en Espagne. La formation du Moyen Orient a présenté les coureurs, parmi lesquels Tim Wellens, en provenance de Lotto-Soudal, qui composeront son effectif la saison prochaine avec, à sa tête, Tadej Pogacar. Le Slovène a confirmé qu’il se représenterait au Tour des Flandres en 2023. En l’absence d’Evenepoel, Tadej Pogacar fera de la Grande Boucle son objectif de la saison.

SPORT | Hervé Koffi: "Je ne souriais plus en arrivant dans le vestiaire le matin"

La date du 2 février 2022 aurait-elle marqué un tournant dans la carrière d’Hervé Koffi ? Dans la foulée de sa bonne saison à Mouscron, le gardien burkinabé était occupé à confirmer son potentiel au Sporting de Charleroi où il était arrivé avec le statut d’incontournable titulaire. Mais depuis ce 2 février et cette commotion cérébrale subie lors d’un violent choc avec le Sénégalais Cheikou Kouyaté en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (1-3), le "Chat" n’est plus le même.

Après quelques jours de soin et de repos, il avait tout de même pu rejouer en portant un casque. "Se remettre de ce choc est un défi personnel pour Hervé", avait déclaré Edward Still à l’époque. Dix mois plus tard, le sentiment renvoyé vers l’extérieur peut laisser penser que ce défi n’est pas encore totalement accompli. Et cela s’explique.

SPORT | À la découverte d’Alexis Mac Allister, l’Argentin aux racines irlandaises

Peut-être l’avez-vous découvert pendant cette Coupe du monde et vous êtes-vous demandé qui était ce médian discret mais efficace de l’Albiceleste au nom qui résonne davantage comme celui d’un pilier écossais que d’un joueur de foot argentin. Mais au pays, Alexis Mac Allister est tout sauf un inconnu, d’autant qu’il provient d’une grande famille de footballeurs.

Au-delà de ses deux frères professionnels, Kevin (25 ans, Argentinos Juniors) et Francis (27 ans, Rosario Central), le joueur de 23 ans de Brighton est surtout le fils de Carlos, lui aussi ancien footballeur de renom.