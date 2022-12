Avatar : the Way of Water [CRITIQUE] - Un brillantissime coquillage vide

Succès phénoménal, Avatar n’était en fait pour son réalisateur qu’une mise-en-bouche. Avec le deuxième épisode (cinq sont prévus), il montre qu’il est effectivement le maître en matière d’effets spéciaux.

Avatar: the Way of Water se déroule donc une bonne dizaine d’années plus tard. Sully, le militaire devenu chef des Na’vi élève ses quatre enfants avec Neytiri, leur enseignant les us et coutumes du peuple des forêts. Mais leur quiétude est à nouveau perturbée par les colons humains, notamment l’affreux Miles Quaritch. Vous voyez, ce type à la coupe en brosse qui ne jure que par les flingues et les grosses machines pour asservir ces sauvages bleus.

Ceux qui ont encore de bons souvenirs du premier se disent sans doute: mais il n’était pas mort, celui-là ? Si. Mais on a transféré sa personnalité dans un corps de Na’vi. Revoilà donc le Miles, encore plus fort, fermement décidé à se venger de Sully.

Prouesse visuelle

Niveau scénario, c’est tout, à peu près. Car ce n’est pas ce qui intéresse James Cameron. Lui veut nous en mettre plein les mirettes, nous inonder d’images parfaites à couper le souffle. Littéralement. Ce nouvel opus se déroule en effet en grande partie sous l’eau, au sein d’une tribu vaguement inspirée des Maoris.

Et là, on a beau jouer les blasés, l’exploit technique est assez sidérant. Cet univers aquatique créé de toutes pièces ne souffre d’aucun défaut. On est totalement immergé aux côtés de la faune et de la flore sous-marine de Pandora. Les mouvements sont fluides, les couleurs éclatantes. C’est beau. Surtout en 3D et sur un écran Imax… Sans cela, on y revient, c’est tout de même fort creux.

D’accord, on découvre une nouvelle peuplade. Mais le scénario est dépourvu de profondeur. Les personnages sont des archétypes et les enjeux d’un manichéisme affolant. Mais soyons optimistes, le récit va peut-être gagner en puissance dans les trois qui suivront. Si tout va bien… Parce que ça coûte un bras, ce genre d’attraction rutilante.

Film de science-fiction de James Cameron. Avec Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver. Durée: 3 h 12.