Qatargate : Tarabella et Arena dans l’ombre du soupçon

Tarabella contre le boycott du mondial

S’il jurait lundi n’avoir jamais joui d’aucun cadeau qatari chez nos confrères du Soir, Marc Tarabella n’a pas ménagé ses efforts pour vanter les mérites de l’émirat et se prononcer contre le boycott de la coupe du monde, y compris à travers des débats qu’il a lui-même pu organiser ces dernières semaines en Belgique.

Ainsi lors de cette conférence le 11 novembre dernier du côté de Hamoir, intitulée "Coupe du monde de football 2022. Au croisement de l’éthique et du sport". Laquelle était organisée par Hamoir Sport, qui dépend de la régie communale, dont l’un des administrateurs n’est autre que Marc Tarabella.

Entouré d’intervenants d’Amnesty, de l’UEFA et du club local, l’eurodéputé, membre de l’intergroupe sport au Parlement européen mais aussi vice-président de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique (Qata inclus), y a défendu les progrès de l’émirat en matière de droits humains, quitte à se laisser aller à quelques contre-vérités, tel "le fait que le salaire minimum est plus élevé au Qatar qu’en Roumanie", glisse cet observateur qui a assisté au débat.

Le changement d’attitude de l’eurodéputé ces derniers mois, lui qui était très critique vis-à-vis du Qatar il y a de cela moins de dix ans, n’a pas non plus manqué d’attirer l’attention, tout comme sa proximité relative avec Fight Impunity, l’une des deux ONG dont des membres sont actuellement inculpés pour avoir supposément monté "une organisation criminelle", et pour laquelle Marc Tarabella a pu intervenir ici ou là ces dernières années (à nouveau, pas forcément à propos du Qatar).

Maria Arena, très proche de « Fight Impunity »

Concernant Maria Arena, sa proximité avec Fight impunity interroge également. Outre le fait que celle-ci a pu copréfacer certains rapports avec Pier Antonio Panzeri par le passé, l’ONG a énormément communiqué sur l’activité de l’eurodéputée, mais rarement en rapport avec le Qatar. L’eurodéputée, lors de sa dernière intervention au Parlement européen en ce qui concernait le Qatar, s’était montrée assez ambigüe, mais n’avait pas masqué les violations en matière de droit de l’homme en marge du mondial de football. Si Maria Arena a annoncé faire "un pas de côté" le temps que l’enquête éclaircisse toutes les responsabilités, Marc Tarabella a lui été suspendu par son groupe au Parlement européen (S&D). Tous deux, rappelons-le, sont présumés innocents.