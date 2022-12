Procès des attentats à Bruxelles : en voyant la photo des 3 kamikazes de l’aéroport, Smail Farisi a un « déclic »

Le 13 janvier 2016, Smail Farisi et Ibrahim El Bakraoui, l’un des terroristes, partent ensemble du studio. Le second arbore une perruque, des lunettes et un bonnet.

Quelques mois plus tard, à la suite de l’intervention policière à la rue du Dries le 15 mars, les photos des frères El Bakraoui sont publiées dans la presse. L’article fait clairement le lien entre les individus et le groupe terroriste État islamique. L’attitude de Smail Farisi se modifie totalement après la parution de cette information, relève l’acte d’accusation. Il se rend à de nombreuses reprises au studio, parfois plusieurs fois par jour.

Aux agents qui lui demandent pourquoi il n’a pas prévenu la police, il dit avoir pris "la plus mauvaise décision de sa vie". Il déclare avoir été "choqué" et avoir eu peur.

Selon sa mère, le jour des attentats, son fils avait du mal à respirer. "Il se sentait trahi", dit-elle.

Le ministère public souligne: "À l’entendre, ni l’arrestation de Mohamed Bakkali, qu’il croise dans son studio en novembre 2015, ni la publication des photographies des frères El Bakraoui le 15 mars 2016, ni les événements de la rue du Dries, ni les articles de presse s’y référant, ni la présence d’Osama Krayem dans ce même studio n’ont pu l’éclairer sur les activités du groupe auquel les frères El Bakraoui participaient. Il aurait été manipulé par ses amis auxquels il avait demandé de partir."

Après les attentats, Smail Farisi prend rapidement la décision de vider son studio avec l’aide de son petit frère Ibrahim et de mettre fin à la location.