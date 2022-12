Pour le PTB, la démission de Marcourt « est bien le minimum »

Plus tôt dans la soirée, le président du parlement wallon et de son bureau, le socialiste Jean-Claude Marcourt, s’est dit prêt à faire un pas de côté pour rendre possible une démission collective du Bureau.

"La classe politique doit abandonner son goût pour les privilèges aux dépens du contribuable. Le nouveau bureau devra renoncer aux rémunérations supplémentaires prévues. Il est aussi largement temps que les parlementaires voient leur rémunération divisée par deux", a poursuivi le chef de file de l’extrême gauche.

"C’est une mesure démocratique. Le style de vie des parlementaires doit impérativement se rapprocher du style de vie des travailleurs et des travailleuses", a-t-il ajouté.