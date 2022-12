Marcourt prêt à démissionner de la présidence du Parlement wallon mais... seulement avec l’ensemble du Bureau

"J’ai le sentiment de n’avoir commis aucune faute. Je considère que depuis mon arrivée à la présidence en septembre 2019, j’ai fait les choses comme elles devaient être faites. Il est hors de question pour moi de démissionner seul et de donner l’idée qu’une faute a été commise de ma part. Mais par contre, je m’inscris dans la demande d’une démission collective du Bureau. Afin de la rendre possible, je suis donc disponible pour démissionner spontanément", a-t-il indiqué.

Vendredi dernier, le président du PS, Paul Magnette, avait appelé l’ensemble du Bureau du Parlement wallon à la démission, après les révélations sur les dépenses folles opérées par l’assemblée et un coûteux voyage du greffier Frédéric Janssens et de Jean-Claude Marcourt à Dubaï il y a un an.

Sophie Pécriaux (PS) avait rapidement annoncé son retrait du Bureau où elle siégeait.

Fortement sous pression depuis la semaine dernière, Marcourt s’est finalement dit prêt à démissionner lundi soir, mais seulement dans le cadre d’une démission collective du Bureau.

Si Manu Disabato (Ecolo) a rapidement a rapidement annoncé son retrait du Bureau dans la foulée de l’annonce du Liégeois, du côté du MR, la démission de Jacqueline Galant et de Sybille de Coster-Bauchau ne semblait pas à l’ordre du jour.

Sur Twitter, le président du MR, Georges-Louis Bouchez s’est en effet contenté lundi soir de saluer la démission de Marcourt, précisant seulement que son parti se réjouissait de "pouvoir travailler à un nouveau Bureau avec un nouveau président", sans évoquer donc un renouvellement complet de l’organe.

Au vu de ce positionnement des réformateurs, la situation semblait lundi soir encore incertaine, Marcourt n’entendant se retirer que dans le cas d’une démission collective...

Sur Twitter, le président du PS a toutefois rapidement salué la décision de Marcourt "de démissionner afin de rendre possible le renouvellement du Bureau du Parlement de Wallonie".

"Cet acte était nécessaire pour rétablir la crédibilité de l’institution et restaurer la confiance entre les citoyens wallons et leurs élu(e)s", a ajouté le Carolo.