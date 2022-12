Le moustique tigre aperçu à 12 endroits en Belgique: "Inattendu et inquiétant"

"Nous avons observé des œufs et des larves à plusieurs endroits. Ce qui signifie que le moustique tigre s'y est reproduit. De plus, à deux endroits, le moustique tigre s'est propagé dans l'environnement, causant des nuisances dans les jardins de citoyens. Cela signifie que le moustique tigre était présent en grand nombre. Ce qui augmente donc le risque d'hivernage des œufs et donc aussi de l'implantation du moustique tigre en Belgique", complète l'entomologiste à l'IMT, Isra Deblauwe.

Les observations de Sciensano et l'IMT ont également permis de confirmer que l'insecte pénètre sur notre territoire via des véhicules en provenance de nations voisines où il est déjà bien implanté.

De par son agressivité, le moustique tigre peut causer beaucoup de nuisances la journée. Il est également susceptible, après avoir piqué une personne infectée, de transmettre des virus comme la dengue, le chikungunya et le zika.

Sciensano invite donc les citoyennes et citoyens à rester vigilants et à prévenir l'institut via https://surveillancemoustiques.be/ en cas de découverte de spécimen dès le début de la saison des moustiques, à partir de la mi-avril 2023.