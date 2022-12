Un décret pour dynamiser la mobilité hors-Europe des étudiants de la FWB

Ce fonds octroie des bourses aux étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement supérieur au sein de la Fédération et qui effectuent un séjour à l’étranger d’une durée de 3 à 12 mois dans le cadre de leurs études.

Il a ainsi pour mission "de venir en complément des bourses Erasmus+, et ce principalement – mais pas exclusivement – pour les pays qui sont non-associés au programme Erasmus+ et pour lesquels l’intervention de la Commission européenne est plus réduite pour nos étudiantes et étudiants", a expliqué la ministre Valérie Glatigny (MR), à l’initiative de ce projet de réforme.

Le continent américain et en particulier le Canada sont les destinations les plus prisées dans le cadre du programme : en 2019-2020, elles ont concerné 1 099 séjours.

Avec cette réforme, le fonds va pouvoir soutenir des mobilités de plus courte durée, mais aussi des mobilités sous une forme hybride et virtuelle, "et ce afin d’offrir un premier aperçu de la mobilité internationale", a souligné la ministre.

Aussi, la mobilité des jeunes diplômés désireux de réaliser une activité d’intégration professionnelle sous la forme d’un stage pourra désormais être soutenue grâce au fonds.

L’idée générale est donc de " permettre à un plus grand nombre de jeunes de partir" et de davantage soutenir les profils moins favorisés (pour lesquels un minimum de 10% du fonds est réservé) ou les étudiants suivant un cursus difficilement conciliable avec un tel type de séjour.

Augmenter les bourses

Par ailleurs, le décret traduit l’augmentation budgétaire du fonds telle que décidée en 2021 par le gouvernement de la FWB, lequel avait revalorisé celui-ci à l’aide d’une enveloppe structurelle de 1,5 million€.

Cette augmentation doit en effet permettre de relever les montants des bourses accordées.

Ainsi, ceux-ci avoisinaient précédemment " la fourchette entre 250 et 400 €" ; désormais, ils seront compris dans une nouvelle fourchette allant de 540 à 700 € mensuels selon le pays de destination (entre 790 et 950 € pour les étudiants ayant moins d’opportunités), et entre 690 et 750 € pour un stage (entre 940 et 1 000 € pour les étudiants ayant moins d’opportunités).

"Un séjour de courte ou de longue durée à l’étranger constitue pour nos étudiants une expérience aussi enrichissante et utile pour l’insertion socioprofessionnelle qu’inoubliable", a encore commenté la ministre Valérie Glatigny.

Validé ce lundi, le projet de décret devrait être entériné en séance plénière avant la fin de cette année.