Crise énergétique: des mesures pour soulager les producteurs de fruits

Ce lundi, David Clarinval (MR) a annoncé que le secteur de l’arboriculture fruitière est déclaré "en crise " par le biais d’une note aux caisses d’assurances sociales. Concrètement, cela permettra aux producteurs de fruits, qui le souhaitent et qui en font la demande, d’obtenir une réduction des cotisations provisoires, une dispense simplifiée des cotisations auprès de l’INASTI et un report d’un an et sans majoration du paiement de leurs cotisations sociales en 2023.

Pour les fruiticulteurs confrontés à une explosion des coûts de production et à une chute des prix (surtout pour les pommes), c’est un soulagement, même si ce sera loin de résoudre l’ensemble des problèmes.

Faire pression pour avoir de meilleurs prix

L’un des principaux, et il n’est pas neuf, réside dans le prix auquel le secteur du commerce achète leurs produits.

"Au niveau européen, la Belgique est dans le trio… de queue. Au même niveau que des pays comme la Roumanie et la Pologne", indique à ce sujet Marc Schaus, chargé de mission secteur Fruits & Légumes au collège des producteurs.

À titre d’exemple, en moyenne, le secteur du commerce paie le kilo de pommes aux producteurs à 0,45 €. En France c’est 1 €. Et la pression sur les prix s’est encore accentuée avec le retour sur le marché européen des pommes polonaises qui, avant la guerre en Ukraine, étaient écoulées en Russie.

"Les fruiticulteurs réclament donc la mise en place d’une sorte d’organe de concertation qui pourrait les aider dans ce bras de fer avec le secteur du commerce, afin d’obtenir des prix d’achat qui tiennent compte des coûts de production", indique encore Marc Schaus.

Peut-être cet organe sortira-t-il du groupe de travail technique mis en place par le ministre Clarinval et qui regroupera les arboriculteurs, le SPF Économie et le cabinet ministériel. Cet attelage se penchera précisément sur les problématiques de "la chaîne et de la formation des prix dans le secteur". Le ministre de l’Agriculture a par ailleurs saisi l’Observatoire des Prix "afin de disposer d’une analyse de la transmission des marges entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire". Le rapport est attendu dans les prochains jours.