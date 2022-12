« Colère et tritstesse » : le Parlement européen secoué par le séisme du Qatargate

Pour rappel, une vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili (S&D, gauche progressiste), est soupçonnée d’avoir été grassement payée par un État étranger - a priori le Qatar - pour favoriser des votes européens concernant le riche petit émirat gazier.

Prise en flagrant délit - ce qui lui a coûté son immunité - la parlementaire a été inculpée et écrouée deux jours durant.

Vraies fausses ONG

Au cœur de l’affaire, on retrouve notamment l’ONG "Fight impunity", (Combattre l’impunité) dirigée par l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, du même bord politique qu’Eva Kaili. Celui-ci a également été inculpé et écroué, tout comme Francesco Giorgi, l’un des cadres de Fight Impunity et, accessoirement, le compagnon d’Eva Kaili. Une autre ONG, No peace without justice (Pas de paix sans justice), sise à la même adresse que "Fight impunity", est dans le viseur de la justice. Son secrétaire généréral, Niccolò A. Figà-Talamanca, a lui aussi été inculpé et écroué ce week-end.

La vague de perquisitions, effectuées vendredi dernier, a du même coup jeté le soupçon sur plusieurs eurodéputés, liés de près ou de loin aux deux ONG précitées. Deux sont de nationalité belge : Maria Arena et Marc Tarabella ; ils appartiennent au même groupe politique qu’Eva Kaili (lire ci-contre).

Parlement secoué

Plus généralement, c’est tout le parlement européen qui prend de plein fouet les secousses de ce "Qatargate". Alors que les parlementaires devaient débattre de la libéralisation de visas qataris ce lundi en plénière, le texte a été promptement renvoyé en Commission. "Je pense qu’il ne serait pas exagéré de dire que les dernières journées ont été les plus longues de ma carrière", a lancé ce lundi la présidente du Parlement, Roberta Metsola, qui a dû rentrer en urgence de Malte pour accompagner la police lors de la perquisition du domicile de l’eurodéputé Marc Tarabella, comme l’impose la procédure. "Je dois choisir mes mots pour ne pas remettre en cause la présomption d’innocence", a expliqué la présidente du Parlement, partagée entre "Tristesse et colère". Son constat est pour le moins amer : "Il y aura toujours des personnes tentées par un sac d’argent liquide", a-t-elle déploré, jugeant que "le Parlement est attaqué, la démocratie aussi, notre mode de vie également." "Les ennemis de la démocratie représentent une menace, ne reculent devant rien. Ces personnes ont utilisé des ONG, syndicats, assistants et membres du Parlement pour faire plier nos processus démocratiques", a observé la présidente du Parlement, mais "leurs plans ont échoué", veut-elle croire.

Débat et résolution

Tour à tour, tous les groupes politiques sont venus expliquer leur effarement face à cette affaire, y compris le S&D, qui a annoncé se porter partie civile contre Eva Kaili. Celle-ci s’est déjà vue retirer toute responsabilité, alors que les présidents des différents groupes politiques ont convenu de mettre fin à son mandat d’eurodéputée. Mais "l’enquête continue", a ajouté Roberta Metsola, qui entend soutenir les initiatives visant à garantir l’indépendance de l’institution. "Nous allons secouer ce parlement et j’ai besoin de vous pour ce faire", a-t-elle promis, proposant de se pencher "sur notre système de lanceur d’alerte". Dans la foulée de ces déclarations pleines de bonnes intentions, le Parlement a voté en faveur d’un débat ce mardi, mais aussi d’une résolution, malgré les réticences de certains groupes - notamment Renew- estimant qu’il n’était pas idyllique qu’une résolution soit votée alors même que des juges se trouvent dans les locaux de l’institution. Ce n’était pas une expression un peu imagée ; alors que les députés siégeaient à Strasbourg ce lundi, le juge Michel Claise, qui mène les devoirs d’enquête, était réellement dans les locaux de l’institution à Bruxelles, où des bureaux sont sous scellés depuis vendredi.