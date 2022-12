À la télé ce lundi soir : la pollution de nos téléphones

Pour son magazine Sur le front, Hugo Clément s’est intéressé à l’impact de son utilisation sur notre environnement. Et ce qu’il ressort de son enquête est plutôt inquiétant.

Data centers, câbles sous-marins…

"On nous parle toujours d’un cloud, d’un nuage, où tout circule par des satellites, des ondes impalpables… En enquêtant, je me suis aperçu que c’est un monde bien physique, concret, ancré dans nos territoires, indique-t-il dans le dossier de presse de l’émission. Nous bétonnons la France pour créer des data centers. Il en existe déjà plus de 250 et ils consomment à eux seuls deux fois plus d’énergie que tout l’éclairage urbain du pays !"

Mais ce n’est pas tout. Comme nous utilisons des téléphones et du wifi, on pense toujours que les données que l’on envoie ou que l’on reçoit passent par les airs, via des satellites. En fait, ce n’est le cas. "Elles ne passent pas par des satellites mais bien par des câbles sous-marins. On quadrille les fonds marins avec de la fibre optique."

La fabrication de ces objets connectés a également un coût écologique important, à cause de l’industrie minière pour extraire les métaux rares nécessaires. Il y a déjà eu quantité de reportages sur le sujet. Si l’Afrique est un gros pourvoyeur de ces minerais grâce à la richesse de son sol, il existe aussi de l’extraction dans d’autres pays, comme la Nouvelle-Calédonie, où l’on extrait du nickel nécessaire aux batteries.

"Notre équipe a découvert une installation incroyable avec un impact sur la nature insensé", témoigne le journaliste. L’extraction provoque des ruissellements de boues qui se retrouvent dans la mer et endommagent les coraux.

De plus en plus de gens sont conscients de cet impact important de nos téléphones sur l’environnement. Ils luttent pour le restreindre, notamment en militant pour que ces téléphones soient réparables et réutilisables, ce qui n’est bien souvent pas le cas, car cela ne ferait pas l’affaire des grands fabricants…

