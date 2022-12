Mission économique au Japon : quelles retombées pour la Wallonie ?

Entre décarbonation et automobile

Cette semaine intense, marquée par de nombreux séminaires, visites officielles et moments de réseautage a permis la signature d’une cinquantaine d’accords de coopération et de contrats dans les secteurs de l’industrie alimentaire, des sciences de la vie ou encore de l’automobile.

Pour la Wallonie, ce voyage a notamment favorisé la mise en valeur de partenariats à haute valeur technologique au service du développement durable au Japon. "Cela a été possible grâce à la visite d’entreprises déjà bien implémentées au Japon comme Xylergy ou BEAL International, mais également grâce à la présence d’entreprises de pointe à notre journée dédiée à la décarbonation de l’économie comme John Cockerill, N-Side, I-Care, Pepite ou encore Materia Nova."

Dans un tout autre registre, Pascale Delcomminette cite encore le renforcement des liens entre les circuits de Spa-Francorchamps et de Suzuka, liés à un accord de partenariat dont l’objectif est de contribuer à l’innovation technologique automobile. Plusieurs medtechs présentes durant cette mission ont également témoigné de l’importance des investissements japonais pour la région, comme l’illustre Takeda, entreprise pharmaceutique dont l’usine de Lessines, en province de Hainaut, vient de faire l’objet d’un investissement de 300 millions d’euros.

"Cela dit, ces partenariats durables ne seraient sans doute pas possible sans la présence de nos écosystèmes de recherche et d’innovation, de nos universités et hautes écoles, indispensables à la formation et à l’amélioration continue de nos forces vives, et à la création de nouveaux acteurs." Il faut dire que le volet académique était significatif au Japon. Une part importante du programme a en effet consisté en la rencontre de nos hautes écoles, universités et centres de recherche avec les universités de Waseda, d’Osaka et de Doshisha ainsi qu’avec l’institut national scientifique et technologique de Tokyo.

9 contrats, 25 accords académiques

Mais concrètement, quelles sont les retombées d’une telle mission pour la Wallonie ? "Nous avons d’ores et déjà le plaisir d’annoncer la signature de 9 contrats de distribution, d’accords de partenariats et de plus de 25 accords académiques entre universités et hautes écoles, se réjouit l’administratrice de l’Awex. À plus long terme, nous espérons que les contacts organisés grâce au travail de nos équipes et les rencontres, formelles ou informelles, nouées pendant la mission aboutiront à des collaborations fructueuses et durables entre nos deux pays."

À cet égard, toujours au niveau wallon, plus de 70 rendez-vous individuels entre entreprises ont été organisés, de même que deux visites collectives chez Bandai Namco - une société de développement et commercialisation de jeux vidéo - pour trois entreprises du secteur du gaming, l’association Walga (Wallonia games association) et 13 académiques. Enfin, 9 entreprises wallonnes du secteur alimentaire ont été en contact avec 70 sociétés japonaises lors d’une journée complète dédiée à ce secteur, à Tokyo.

Patience et persévérance

Si le nombre de contrats signés sur place peut sembler ténu, il faut rappeler que les entrepreneurs et clients japonais sont particulièrement exigents. "Rien n’est laissé au hasard et les relations d’affaires suivent ce même chemin exigent. Pas de décision précipitée, mais patience, persévérance et confiance interpersonnelle sont les maîtres mots pour tout qui veut aborder ce marché", indiquait l’Agence wallonne à l’exportation, à quelques jours du lancement de la mission. Une fois établies, les relations commerciales s’envisagent néanmoins sur le long terme et peuvent être très valorisantes et gratifiantes, comme l’ont répété un grand nombre de patrons belges toute cette semaine.

Autrement dit, il faudra attendre un moment pour connaître l’étendue des liens commerciaux établis grâce à ces rencontres belgo-nippones. Un coup d’œil aux précédentes missions permet toutefois de se faire une idée de leur utilité. Un exemple ? Selon les chiffres de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), la mission aux États-Unis, en juin dernier, a d’ores et déjà généré 500 millions d’euros d’investissements américains en Belgique. Une belle réussite.