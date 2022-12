Marc Tarabella sur l'enquête pour corruption: "Je n’ai absolument rien à cacher"

"La justice fait son travail d’information et d’enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n’ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire", a commenté le député socialiste, bourgmestre d’Anthisnes en province de Liège et député européen depuis 2004. Dimanche soir, on apprenait que le comité de vigilance du PS le convoquait "sans délai".

Le 9 décembre 2014, dans un entretien au journal français Le Monde, Marc Tarabella plaidait pour que l’on retire l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, "L’année passée, il y avait déjà près de 1.000 ouvriers, essentiellement népalais, indiens, parfois sri-lankais, morts sur les chantiers. […] C’est de l’esclavagisme moderne." Une position qui s’est considérablement adoucie. En octobre dernier, dans une interview accordée à la rédaction de L’Avenir Huy-Waremme, il confiait: "En quelques années, le Qatar a fait des progrès énormes en termes de droit du travail et de l’homme, en grande partie induit par la Coupe du monde."

Et quand notre consœur Sabine Lourtie le confrontait au chiffre de 6.500 travailleurs morts sur les chantiers, voici sa réponse: "Ce chiffre, lancé par The Guardian, a été largement surévalué, on le sait. Oui, il y a eu des morts mais surtout au début. Le taux de mortalité au travail du Qatar est actuellement comparable à celui de la France."

On ignore si l’enquête vise personnellement Tarabella ou s’il s’agit uniquement de son ancien assistant. Mais au vu des éléments de l’enquête, ce revirement peut paraître troublant. A-t-il été obtenu contre de l’argent ? C’est ce que l’enquête tente de vérifier.