Ces dernières années, l’esplanade de la citadelle est devenue à nouveau une place forte de la vie festive et nocturne. Beaucoup de gens s’y donnent rendez-vous et l’ambiance est parfois un peu… chaotique.

2. Ils cachaient du cannabis dans les langes de leur bébé

L’habit ne fait pas toujours le moine. Hier matin, une longue instruction d’audience menée par le juge André Jordant, a été consacrée à un couple de jeunes portugais de 25 et 26 ans, parents d’un jeune garçon de deux ans, à qui on aurait presque donné le bon Dieu sans confession. Calmes, de bonne volonté pour reconnaître leur consommation de cannabis dont ils ne parviennent pas à se débarrasser, un peu moins pour assumer leur trafic de stupéfiants, ils étaient à deux doigts de s’attirer une certaine sympathie de la part de l’assemblée. Pourtant, ce couple s’est livré à un trafic important de stupéfiants

Alors que la seule volonté de cette dame, c’était de soigner les autres"

4. Les coups pour venger le chien de ses enfants empoisonné ?

Devant le président Zaverio Maglioni, l’homme apparaît calme et posé. Aux antipodes de la scène dont il aurait été l’auteur le 19 avril 2016, au domicile du voisin de son ex-épouse. On lui reproche des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de quatre mois. Circonstance aggravante: ce voisin, une personne âgée, est donc vulnérable. Il nie tout acte de violence, qu’elle soit verbale ou physique. Le Parquet requiert d’ailleurs un acquittement. "Ce jour-là, j’étais venu chez mon ex pour constater le décès d’un des chiens de mes enfants. Le vétérinaire avait conclu à un empoisonnement, explique le Nandrinois. J’ai d’ailleurs retrouvé des petites billes bleues anti-limaces dans le fond du jardin."

L’homme en a donc conclu qu’elle venait du jardin d’à côté. Il se rend donc chez le voisin pour lui parler.

5. 250 000 euros de confiscations requises contre un vendeur de matériel agricole

Un vendeur de matériel agricole et forestier comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel. 44 faits d’escroquerie et d’abus de confiance lui sont reprochés. S’il est habile de ses mains, le prévenu s’est révélé être piètre gestionnaire. Après la faillite de sa société en 2017, il a continué son activité en personne physique et les choses ne se sont pas arrangées.

6. "Je ne suis pas Pablo Escobar", dit le dealer face au tribunal

L’attitude adoptée par cet homme de 38 ans ce jeudi devant le tribunal correctionnel risque de ne pas jouer en sa faveur. L’homme perturbe d’abord l’audience avec une sonnerie de GSM. Lorsque le tribunal se penche ensuite sur son dossier, il semble agacé par les questions du juge Hauquier. Il sourit, baille, regarde ses ongles ou le plafond lorsqu’il répond avec une certaine désinvolture. Son casier judiciaire, dans lequel figurent notamment 27 condamnations en matière de roulage (beaucoup par défaut), reflète finalement bien la personnalité de l’individu.

Le prévenu a vendu une quantité indéterminée de cocaïne et 12 kilos de cannabis pendant près de deux ans.

7. Par vengeance, il sabote plusieurs tracteurs

Courant de l’année 2020, David (prénom d’emprunt) a occasionné bien des soucis à de nombreux agriculteurs qui refusaient de confier leurs terres à son fils. Comme revanche, le prévenu a introduit du sucre et des détergents dans le réservoir de leurs tracteurs.

8. Malvoyante, elle était tombée dans la Meuse avec son bébé

Un drame a failli survenir le 8 décembre 2019 vers 18 h 30 à Andenne. Marie (prénom d’emprunt), venait d’aller faire des courses avec son enfant de 3 ans. En raison de travaux, celle-ci a emprunté le quai en bord de Meuse, à savoir la piste Ravel, mal éclairée et non munie de garde-corps. Elle avait confié son GSM, qu’elle utilisait comme lampe de poche, à son enfant, pour qu’il regarde une vidéo. Reconnue handicapée en raison de problèmes de vue, elle a perdu ses repères et est tombée de près de 5 mètres dans la Meuse. Suite à la chute, elle et son enfant sont restés 20 minutes dans l’eau.

Elle se retrouve aujourd'hui au tribunal.

On vous raconte la suite

L’ancien garagiste et son fils devront indemniser les clients floués : des sommes considérables à rembourser

L'ancien patron d'un garage (70 ans) et son fils étaient poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de bien sociaux. Un tas de victimes de la région se sont constituées parties civiles car ils ont versé des milliers d’euros d’acompte pour la commande de leur voiture, et certains jusqu’à un 2e acompte. Mais malheureusement sans que leur véhicule neuf soit livré !

Le tribunal a considéré que les faits étaient très anciens (de 2011 à 2015) et a prononcé une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable. Mais au civil, l’ancien garage, le papa et le fils devront rembourser des sommes considérables.

Témoignage

Le papa de Jessica Bougelet, tuée en 2019 à Jambes par un chauffard ivre, témoigne : « Le procès, c’est une raison de vivre »

Le papa de Jessica Bougelet, tuée en 2019 par un chauffard ivre, s’est confié sur le drame qui a brisé sa vie et celle de sa famille, son ressenti quant à la justice et surtout l’adoption de Jessica, l’expérience la plus merveilleuse de son existence.

Mais encore

Un tribunal victime d’une panne d’ascenseur qui s’éternise

La situation dure depuis plus d’un mois et elle est bien entendu aussi préjudiciable pour les personnes à mobilité réduite qu’au personnel du tribunal.

La présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon, Sophie Sterck, n’est pas des plus heureuses et elle le fait savoir. J’ai écrit à plusieurs reprises à la Régie des bâtiments et à la section “Infrastructure” du SPF Justice, mais rien ne bouge malgré mes rappels. Peut-être un article de presse pourrait-il débloquer ce dossier qui, j’en conviens, ne doit pas être la préoccupation essentielle des destinataires des courriers."

L’affaire de l’abbé Hansen, d’Arlon, à nouveau devant la cour d’appel de Liège en 2023

On se souvient que le mercredi 23 novembre, le tribunal correctionnel d’Arlon avait décidé d’acquitter, au bénéfice du doute, l’abbé Paul Hansen, 74 ans, curé de la paroisse Saint-Donat à Arlon. Le juge du fond n’avait pas trouvé d’éléments de preuves suffisants pour condamner le prêtre, poursuivi pour abus de confiance et usage illicite de la carte électronique d’une de ses paroissiennes âgée (décédée depuis lors).

Ce vendredi 9 décembre, le parquet du Luxembourg a décidé d’interjeter appel du jugement d’acquittement rendu le 23 novembre. L’affaire devra donc être à nouveau plaidée dans quelques mois devant la cour d’appel de Liège.