Quelle météo chez vous ?

Bonjour Julien, ces prochains jours, nous baignerons dans de l’air très froid avec des gelées généralisées durant les nuits et des températures à peine positives en journée, sur le centre du pays. Dimanche, il pourrait y avoir quelques flocons sur l’ouest. Quant au début de la semaine prochaine, il s’annonce encore froid et sec. Mercredi, en raison de d’un flux d’air plus doux et humide, en provenance d’Espagne, pourrait occasionner un épisode neigeux. Cependant, les prévisions ne sont pas encore fiables et, aux dernières nouvelles, ce conflit affecterait surtout nos voisins français. Il est difficile de prévoir de la neige au-delà de 24, 48 heures, mais pour l’instant, il n’y a pas de quoi s’alarmer. On sera fixés dimanche soir ou lundi.