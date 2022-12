Gaz propane ou de ville: lequel est le plus intéressant pour votre portefeuille?

Un prix stable

Le prix du gaz propane est actuellement de 0,7411€ maximum le litre pour une commande de plus de 2000 litres. À ce tarif-là, le prix du kWh est de 0,13€ alors que pour le gaz naturel, le prix au kWh se situe entre 0,20 et 0,29€ pour les contrats signés en décembre. Le propane est donc beaucoup moins cher, pour une raison simple: le gaz propane est issu du raffinage des produits pétroliers. Et comme tout produit pétrolier, un prix maximal est d’application en Belgique, ce qui n’est pas le cas pour le gaz naturel. De plus, les prix du pétrole ont fortement baissé depuis plusieurs semaines, et donc le propane aussi.

En faisant le calcul, certains ménages peuvent faire jusqu’à 1300€ d’économie par an, sur la base d’une facture de gaz naturel qui peut frôler les 3000€ pour les contrats signés au mois de décembre.

Plusieurs consommateurs ont déjà fait leur propre calcul et en sont arrivés à la conclusion que le propane leur serait plus avantageux. D’autant plus que les prévisions des économistes de la banque ING ne misent pas sur un gaz de ville plus abordable en 2023.

Mais attention, le prix du propane peut aussi fluctuer dans les mois qui arrivent.

"On s’en sort très bien avec le propane, mais ça reste un produit pétrolier. Tout peut basculer d’un jour à l’autre.", rappelle Fabrice Dechamps.

Possible de « faire le switch »

Si au niveau technique, il est, dans la majorité des cas, possible de convertir sa chaudière au gaz naturel pour recevoir du gaz propane (et inversement), les frais d’installation varient: "Pour certaines chaudières, il n’y aura qu’un petit coup de tournevis à faire, pour d’autres, il faudra changer le brûleur. L’investissement sera alors un peu plus élevé", explique Olivier Neirynck, directeur technique de Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants. Mais il faut prendre en compte l’installation d’une citerne souterraine ou aérienne: "Dans la majorité des cas, la citerne est mise en location par le fournisseur de gaz propane et donc, par rapport au gaz naturel, c’est un peu comme payer une location de compteurs même s’ils ne vous appartiennent pas." Il est également possible d’acquérir la citerne pour environ 3000€, installation comprise. Dans les deux cas, il faut qu’un accès au jardin soit disponible pour l’installation de la cuve et la livraison du propane.

"Le gros avantage, c’est que vous pouvez avoir une autonomie que vous n’avez pas avec le gaz naturel. Vous disposez d’un certain nombre de mètres cube de gaz propane, qui vous laisse tout à fait indépendant par rapport au réseau de gaz naturel", souligne Olivier Neirynck. Si l’idée fait son chemin dans la tête de certains consommateurs de gaz naturel, il recommande de prendre contact avec les fournisseurs pour estimer les potentiels coûts de transformation. À vos calculettes.