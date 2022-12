Fonds Social Chauffage: les températures baissent, les demandes affluent

Au 30 novembre, 64 640 ménages (dont 39 699 en Wallonie) avaient fait appel au Fonds. "Mais j’espère qu’on atteindra les 80 000 ménages cette année", ajoute la directrice adjointe du Fonds Social Chauffage.

Espérer ? Oui, car beaucoup de ménages qui ont besoin de cette aide et pourraient y prétendre n’osent pas franchir les portes d’un CPAS, intermédiaire obligatoire pour ouvrir un dossier, déplore Véronique Laurent.

Preuve qu’il y a encore de la marge, en 2019 ce sont 86 000 ménages qui avaient bénéficié de cette aide. Et même en 2020 et 2021, années covid, ils étaient 72 000. "Et beaucoup de gens n’avaient pas pu se déplacer à cause du confinement ou avaient décidé de faire un effort supplémentaire, car le prix du mazout était encore assez bas."

Les conditions pour prétendre à une aide sont reprises sur le site web du Fonds ( www.fondschauffage.be), son numéro gratuit 0800/90 929 ou via le CPAS. Mais on peut les résumer en 3 catégories (selon certaines conditions): les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité ; les personnes aux revenus limités ; les personnes endettées.

Les combustibles pour lesquels peut intervenir le Fonds sont le gasoil de chauffage en vrac, le gasoil de chauffage à la pompe utilisé pour les poêles à pétrole ; le pétrole lampant (type c) à la pompe, et le gaz propane en vrac.

Par ailleurs, au vu de la crise énergétique, les aides ont été étendues: 456 € au lieu de 210 € pour le combustible à la pompe (là aussi selon certaines conditions). Quant au combustible en vrac l’intervention est de 0,36 €/litre (au lieu de 0,14 €) pour 2000 litres maximum (au lieu de 1500 litres). Au 31 mars, l’intervention repassera à 0,20 €/litre et probablement pour un maximum de 1500 litres.

"Avec la chute des températures, c’est sans doute un élément qui fera que nous serons encore plus sollicités dans les prochains jours, pense Véronique Laurent. Car, chez beaucoup de gens, les cuves sont vides…"