BILLET PARENTS | Un espace-temps très relatif

Dimanche, à la maison, on a (déjà) mis le sapin. Ce genre de rituel familial qui est un repère dans l’année. Un repère aussi que le temps passe de plus en plus vite… Enfin, tout est relatif.

Chez nous, prenez la petite dernière. Elle fait toujours une sieste. En moyenne, elle dort deux heures.

Deux heures c’est toujours trop court, pour nous, parents. À peine mise au lit, on entame, plein d’espoir, notre to-do liste qui est évidemment bien trop longue pour le temps que Morphée voudra bien nous accorder. Bref, deux heures qui semblent à peine durer le temps d’un tour d’horloge.

À l’opposé, lorsque la grande (ado) annonce qu’elle va prendre sa douche, le temps semble se figer. Car elle ne redescendra qu’au bout de deux heures qui nous auront paru être une éternité. Même avec l’argument (jugé en béton par la miss) "Ben j’ai commencé par ranger ma chambre avant d’aller dans la salle de bains." Et je vous passe les "je descends dans 2 minutes", les yeux rivés sur son smartphone. Même si, sur ce dernier point, je plaide aussi coupable.