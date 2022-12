Pourquoi la Russie a besoin du trafiquant d’armes Viktor Bout

Les négociations entre Américains et Russes auront donc accouché, au beau milieu de cette guerre de plus en plus violente, de cet échange déséquilibré : la basketteuse avait été condamnée en août dernier à 9 ans de prison pour un prétendu "trafic de drogue" (lire ci-dessous), quand Viktor Bout, incarcéré aux États-Unis depuis 2012, y purgeait une peine de 25 ans de prison.

Trafiquant de haut vol

Viktor Bout a connu la célébrité en 2005, à la sortie du film américain Lord of war, en partie inspiré par sa vie et son activité de "marchand de mort". Campé par l’acteur américain Nicolas Cage, ce lord of war (seigneur de guerre) a connu un franc succès en 2005, en particulier aux États-Unis, éclairant le grand public sur les rouages du trafic d’armes international.

La morale du film - hautement cynique - s’est vérifiée lors de la libération de Bout ce jeudi: peu importent les crimes commis, ce qui prime ce sont vos alliés, et la puissance dont ils disposent. Dans le film, le personnage joué par Nicolas Cage (ironiquement, d’origine ukrainienne pour les besoins du scénario), est libéré sur demande des États-Unis. Dans la réalité, c’est bien la Russie qui a obtenu le retour de Bout. Et pas seulement parce que ce dernier a servi (comme interprète) dans l’armée soviétique avant la chute du mur de Berlin (il deviendra trafiquant suite à la dislocation de l’URSS).

Proche des élites

Comme le souligne sur CNN le journaliste américain Nick Paton Walsh, qui a pu rencontrer Viktor Bout lorsque ce dernier était emprisonné à Bangkok en 2009 - soit un an après son arrestation -, ce dernier est fortement soupçonné d’avoir "travaillé dans les services de renseignement russes et est devenu un atout pour eux dans la fourniture d’armes dans le monde entier, afin de renforcer les objectifs géopolitiques de Moscou. Il a également été suggéré qu’il avait servi aux côtés de hauts responsables russes qui sont maintenant proches du président Vladimir Poutine. Cela aurait pu expliquer l’intensité avec laquelle les Américains le recherchaient."

D’après Walsh, la libération de Viktor Bout constitue indéniablement une victoire pour Poutine, au moins sur le plan international. Pourtant, en Russie, Viktor Bout n’évoque visiblement pas grand-chose au commun des mortels.

Pour comprendre pourquoi Poutine voulait absolument récupérer l’ancien trafiquant d’armes, il faut peut-être regarder vers l’Afrique, continent au centre de l’action de Lord of war et terrain de jeu favori de Viktor Bout, qui écoulé des milliers de tonnes d’armement en RDC, au Rwanda, au Liberia ou en Siera Leone.

À l’heure où la Russie, par l’entremise de la société Wagner, tente de supplanter la sécurisation du continent aux Occidentaux (en Centrafrique et au Mali, par exemple), Bout pourrait constituer un allié précieux. D’autant que c’est en Afrique que le trafiquant aurait tissé "des liens étroits avec des membres de l’élite russe maintenant proches de Poutine (bien que Bout l’ait également nié)", suggère Nick Paton Walsh. "Je suis ici, et c’est tout ce qui importe", a pour sa part déclaré l’intéressé à son arrivée en Russie.