On peut louer des sapins et des décorations de Noël: ces services ont la cote cette année 2022

Cette semaine est même la plus chargée de l’année pour Garden Sides, une entreprise de location de plantes basée à Braine-l’Alleud, qui propose des décorations de Noël et des sapins naturels et artificiels décorés sur commande.

"Depuis la fin de la semaine dernière, le téléphone n’arrête pas de sonner parce que les gens voient des décorations de partout et ils se disent qu’ils doivent se mettre à décorer aussi. ", constate Alain Dilleens, gérant de Garden Sides.

L’entreprise installe les décorations de Noël dans des entreprises, des établissements horeca, des ministères, des hôpitaux et chez des commerçants. Et vient récupérer le tout un mois plus tard.

« Mettre le paquet »

Si la période Covid a été particulièrement compliquée pour le secteur, la reprise a été bonne. "2021 a été la meilleure année en termes de chiffre d’affaires, explique Alain Dilleens. Et cette année, on est encore en progression de 25% par rapport à l’année dernière. Je crois que les gens ont envie de voir du beau et de fêter."

Certains clients voient effectivement la période post-Covid comme un moment pour "se rattraper et mettre le paquet " en termes de décorations. C’est ce qu’a pu constater la société Globall concept, créatrice de décorations festives, basée à Nivelles et active à l’international. "Globalement, on ne ressent pas un gros impact de la crise, même pour la clientèle Belge et européenne, explique Hélène Cambier, business developer. Peut-être que la clientèle qui est la plus impactée, ce sont les plus petits commerçants, souvent les restaurants qui ne représentent pas la majorité de notre clientèle. On a beaucoup de centres commerciaux qui ont besoin de continuer à attirer des gens."

Une clientèle prudente

L’entreprise de location de matériel événementiel, ML Locations, située à Assesse, a effectivement ressenti quelques effets de la crise pour les petites entreprises: "Sur les 5-6 restaurants que l’on fournit en décorations, seul un d’entre eux a réitéré la demande cette année ", explique le gérant, Pierre Monti.

Chez YD, société d’événementiel spécialisée dans la décoration et les illuminations à Braine-l’Alleud, il y a également eu quelques annulations, de la part de centres commerciaux de petite taille, mais en général "la magie de Noël prend le dessus", insiste le gérant Maxime Marquezy. Il constate toutefois que certains clients, comme les communes, ont modifié leurs habitudes. "I ls adaptent leurs quantités. Ils achètent un peu moins et attendent peut-être l’année prochaine." En règle générale, beaucoup se montrent plus prudents. "On a eu peur au début du mois d’août, avec l’augmentation du prix de l’électricité. Les LED ne consomment pas grand-chose. C’est minime sur une facture d’une commune par exemple. Mais, on a quand même ressenti une inquiétude de la part des clients, qui ont un peu attendu. Ils ont finalement commandé, mais un peu plus en dernière minute."