10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 9 décembre

Le résultat du prélèvement d’ADN sur les carcasses vient de tomber : le troupeau de brebis a été attaqué par des chiens dans la nuit du 3 au 4 décembre 2022. Plus de doute, la thèse de la présence d’un loup est écartée, les preuves scientifiques sont incontestables.

2. JUSTICE | Le pompier avait été sanctionné à cause de son activité complémentaire

Une activité complémentaire pour un pompier ? Oui, mais elle ne doit pas empiéter sur son emploi. Un pompier, démissionné pour cette raison, a saisi le Conseil d’État qui a suspendu les effets de la décision.

3. SOCIÉTÉ | Cyberattaque au Groupe Santé CHC : le site Web toujours “en maintenance”, une plainte déposée

Plus de trois semaines après la cyberattaque survenue au sein du Groupe Santé CHC, actif en province de Liège, le problème n’a pas encore pu être réglé. Toutes les communications externes sont toujours coupées.

4. HISTOIRE | Namur : au 18e siècle, les échasseurs en voyaient de toutes les couleurs

La société archéologique de Namur a assuré la restauration d’une paire d’échasses et de deux tableaux du 18e siècle. Des témoins qui donnent un nouvel éclairage sur les joutes. Des échasseurs namurois qui adoptent les techniques des échassiers landais. Il y a aussi de la fantaisie dans ces tableaux du 18e siècle. Faute de moyen, un troisième tableau attend sa restauration. Il a pourtant bien des choses à raconter.

5. SOCIÉTÉ | Lutte contre les dépôts sauvages à Ferrières : grâce aux caméras, déjà quatre PV dressés

Ferrières, dans le Condroz liégeois, met le paquet pour lutter contre les incivilités et particulièrement les dépôts sauvages. Non seulement elle est la seule commune de la zone de police du Condroz à avoir son propre agent constatateur pour ce type d’infraction, mais elle a également acquis trois caméras de surveillance, placées aux endroits problématiques fin août, dans un but dissuasif mais aussi répressif : verbaliser les pollueurs. Après quatre mois, les premiers résultats sont là, concluants.

6. PORTRAIT | Micro-boulangerie, macro-sens : l’étonnante reconversion de Matthieu Van Cottom

Au mois de janvier, la micro-boulangerie Au fil du pain accueillera ses premiers clients. Mais pour les plus impatients, Matthieu Van Cottom proposera déjà ses produits sur le marché de Noël de Perwez ces 9,10,11, 16,17 et 18 décembre.

Après avoir travaillé 20 ans dans la gestion de projets d’analyses médicales, ce Perwézien de 55 ans a décidé de transformer son burn-out en quelque chose de positif. ” J’ai eu besoin de retrouver mes fondamentaux, de retrouver ce qui me faisait vibrer, de retrouver de l’énergie. Avec ma formation de nutritionniste et diététicien, je me suis tourné vers l’alimentaire. Ma passion.”

7. PORTRAIT | Richarlison, de miséreux des favelas à star de la Seleção

S’il est l’un des hommes forts de ce Mondial, le Brésilien Richarlison a été proche de rater le grand rendez-vous de sa vie. À un mois de la Coupe du monde, le joueur de Tottenham s’est blessé au mollet lors du duel face à son ancienne équipe, Everton. ” Il me reste un mois avant mon rêve”, avait lancé Richarlison, sorti en pleurs du terrain, aux journalistes présents ce soir-là. Pari réussi.

De toute façon, le Brésilien est habitué à ce qu’on lui mette des bâtons dans les roues. Tout petit, le natif de Nova Venecia a déjà dû batailler pour toucher à son rêve de devenir footballeur, lui qui vient d’une famille très pauvre.

8. EDITO | Immigration : la Suède joue avec le feu

Que penser du discours actuellement martelé par le gouvernement suédois, qui, pour qualifier l’immigration, parle de “société de l’ombre” qu’il faut “éradiquer” ?

9. MUSIQUE | Axelle Red publie son 1er album de Noël : “Mariah Carey a tout mon respect”

C’est le temps de se plonger dans les albums de Noël. Axelle Red vient de réaliser son premier, dans un style funky et soul qui lui va à merveille. Et elle rêve d’écrire une chanson “pour détrôner Mariah Carey ! “

10. MONDIAL | La fameuse liste de… 54 pour la Coupe du monde : Duranville était présélectionné par Martinez, Stroeykens pas

La révélation Mike Trésor n’était pas dans la présélection pour le Mondial au Qatar, contrairement aux jeunes De Winter et De Cuyper et aux 'anciens' Benteke, Origi, Chadli et Januzaj.