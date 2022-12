Il y a une dizaine de jours, il a fait un pas supplémentaire vers le patient, en décidant de réduire le délai d’accès du patient à ses données.

"Autrefois, les résultats des hôpitaux et laboratoires n’étaient disponibles pour les patients qu’au bout de 45 jours. C’est une mesure que nous avons mise en place pour protéger le patient, et éviter qu’il découvre quelque chose de perturbant en consultant son dossier. Nous voulions que le généraliste prenne connaissance du résultat et soit chargé de le communiquer à son patient. Le délai a été réduit à 30 jours, puis 15 jours. Et là, le réseau a recommandé qu’il passe à sept jours. Mais cela diffère d’un hôpital à l’autre: au CHC de Liège, le délai est de 7 jours - 24 heures pour le labo, au CHU de Liège, les résultats sont dis ponibles instantanément", explique le Dr Vandenberghe, directeur du réseau de santé wallon.

Le portail du réseau de santé wallon est accessible avec un lecteur de carte électronique ou l’application sécurisée itsme.

Que trouve-t-on sur le réseau de santé wallon ?

Le réseau propose les informations de 2e ligne ( hôpitaux et labos), via le "Hub&Metahub", où en français l’index des données personnelles relatives à la santé des patients. Ces données restent dans le serveur sécurisé de l’hôpital.

Le RSW contient également, dans un coffre-fort informatique, les infos de 1re ligne: le sumehr ou dossier santé résumé (antécédents, traitement, vaccins, allergies…). Nous avons testé… et pas de sumehr. "Les généralistes le font davantage pour les patients chroniques que les patients en bonne santé. Mais Cela va se développer", justifie le Dr Vandenberghe. Cette 1re ligne est accessible aux infirmières depuis 2021.

20% des Wallons ont aussi un schéma de médication sur le réseau. Ce schéma est partagé entre tous les acteurs de la 1re ligne – traitant, infirmière – et contient tous les documents relatifs au patient. "Par défaut, tous ces documents sont accessibles au patient. Le médecin peut retarder l’accès aux données pour son patient, mais c’est minoritaire", explique le directeur du RSW.

Une grande partie du personnel médical peut avoir accès à votre dossier e-Health. Vous pouvez contrôler qui le consulte, mais aussi bloquer l’accès à certaines personnes si vous le souhaitez.

Et d’une région à l’autre ?

Le réseau de santé wallon a des équivalents en tant que "Hub&Meta Hub" dans les autres Régions: le réseau de santé bruxellois, et deux acteurs flamands Cozo (Gand et Anvers), VznkuL (Leuven). Les réseaux communiquent entre eux via E-health. La Région bruxelloise a démarré plus lentement, et certains hôpitaux, comme Erasme, ne donnent pas encore accès à ses données.

Et les pharmaciens ?

Il existe un dossier pharmaceutique partagé (entre toutes les pharmacies belges) depuis 2010. Il vit sa vie en dehors des quatre Hubs et des trois coffres-forts. C’est quelque chose à part, qui circule aussi sur E-Health. "Ce sont les pharmaciens qui ont payé pour le développement de ce projet dans lequel ils croyaient, explique Nicolas Echement, porte-parole de l’association pharmaceutique belge (APB). Et c’est pour ça qu’actuellement le dossier est la “propriété” du pharmacien." Actuellement, le patient peut y avoir accès, mais uniquement en demandant une copie papier dans son officine habituelle.

Cette spécificité des pharmaciens devrait disparaître à terme. Des discussions sont en cours actuellement. Pour l’APB, il n’y a pas de blocage idéologique. Encore une évolution possible pour la santé connectée de demain.

Les associations de patients sont consultées pour faire évoluer la santé en ligne, mais la fracture numérique les inquiète.

Pas si facile, l’accès à son dossier e-Health, quand on n’est pas familiarisé avec l’outil numérique. ©Prostock-studio - stock.adobe.co

La Ligue des usagers des services de santé (LUSS) est associée aux discussions des utilisateurs de la plateforme e-Health, où l’on retrouve le Réseau de santé wallon. "Le problème, pour les patients, c’est que certains professionnels partagent peu sur le réseau. Et parfois, ceux qui partagent ne donnent pas suffisamment accès au dossier, explique Bernadette Pirsoul, chargée de projets à la LUSS. On insiste là-dessus depuis un certain temps."

Quels sont les professionnels de la santé qui jouent le jeu ? selon Mme Pirsoul, en Wallonie et en Flandre, maintenant, le pli est pris. "Mais à Bruxelles, il y a encore du retard. Il y a eu des problèmes techniques, de compatibilité informatique. Mais il y a aussi des réticences à partager."

Que trouve-t-on actuellement ?

Sur le Réseau de santé wallon, on trouve les radios, les prises de sang, et le Sumehr, le dossier santé résumé… " quand il est accessible, reconnaît Mme Pirsoul. C’est souvent pour les personnes qui ont une situation de santé compliquée. " Certains spécialistes envoient aussi en parallèle un mail au médecin traitant et un patient, avec les conclusions de leurs examens. " Le problème, c’est que le mail n’est pas sécurisé, dit la LUSS, et encore moins avec une adresse gmail et yahoo. On va bientôt pouvoir communiquer via l’ e-box citoyen. Cette boîte mail est sécurisée et on reçoit une notification pour signaler qu’un document est arrivé dans l’e-box. "

Le problème de toutes ces mesures de sécurité, c’est qu’elles ne sont pas accessibles à tous: en 2021, la Fondation roi Baudouin a établi que 40% de la population belge a de faibles compétences numériques. "On nous répond souvent: “Il y a bien quelqu’un dans l’entourage qui peut les aider.” Mais à la LUSS, nous disons “non”. Car on n’a pas envie de partager son dossier médical avec un enfant, un ami ou un voisin. Il faut avoir des outils qui permettent de forme les patients à accéder à leur dossier. Déjà, il faudrait un dossier patient fictif, pour pouvoir former les professionnels de la santé. Parce qu’actuellement, le formateur doit utiliser son dossier personnel, et c’est anormal. Il faut des formations pour les patients, mais c’est compliqué, parce qu’il faut des très petits groupes, pour préserver la confidentialité."