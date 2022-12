Les syndicats de l’enseignement envisagent de nouvelles actions début 2023

Ils réclament des avancées sur la taille des classes et la charge de travail, ainsi que de la clarté sur l’avenir de l’enseignement qualifiant. Ils rejettent également la future réforme de l’évaluation des profs et des directions.

Le président de la CGSP Enseignement Joseph Thonon évoque de “toutes petites victoires”, notamment pour le qualifiant avec un périmètre restreint des options fermées, mais aucune avancée majeure. “Le gouvernement dit être à l’écoute, avoir fait des concessions dans le dossier des évaluations, avoir adouci le projet, mais on continue de contester la pression qui sera mise sur le système éducatif.”

Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement, fait également part d’un manque d’accompagnement de la réforme et d’un problème de communication. “Le gouvernement ne comprend pas pourquoi le mouvement se poursuit parce qu’il a mis en place plusieurs groupes de travail, alors qu’il y a de la grogne et de l’inquiétude parmi les enseignants. Ils attendent des actes pour les rassurer. Les ministres nous ont redonné des garanties sur plusieurs dossiers mais ils entendent mener jusqu’au bout leur texte sur l’évaluation.”

De son côté, la ministre décrit une réunion “constructive” et rappelle avoir accordé beaucoup d’importance à la concertation sociale ces dernières années. “Concernant l’évaluation, on a revu le texte en profondeur, on l’a fait évoluer sur 15 points fondamentaux afin de donner plus de droits aux travailleurs”, illustre Caroline Désir. “Le groupe de travail sur la taille des classes s’est lui réuni à plusieurs reprises et a commencé à travailler sur des pistes. Je m’étais engagée à arriver avec des propositions concrètes en juin prochain.”

L’administration travaillera également à une circulaire sur le bien-être des enseignants, qui reprendra les obligations légales et d’autres sujets comme le droit à la déconnexion.

Les syndicats ne se satisfont toutefois pas de ces réponses et envisagent de nouvelles actions. “Le mouvement risque sans doute de continuer dès le début de l’année 2023”, prévient Joseph Thonon.