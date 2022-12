Le directeur de la communication de l’UCLouvain a été licencié

Les autorités de la plus grande université francophone du pays nous confirment cette "rupture du lien de travail" avec l’ex-directeur mais indiquent ne vouloir faire "aucun commentaire sur une situation personnelle".

Si le licenciement ne concerne effectivement que le directeur de l’administration de la communication, il s’inscrit toutefois dans un contexte plus large de "souffrances au travail" dans lequel l’institution néo-louvaniste se débat depuis plusieurs mois.

Il y a deux mois encore, quelque 150 personnes, étudiants et membres du personnel, avaient d’ailleurs manifesté devant les halles universitaires pour marquer leur soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de l’université.

En octobre, l’UCLouvain avait été condamnée pour violence au travail envers une professeure. Celle-ci avait déposé plainte pour dénoncer l’attitude passive des autorités face à des faits de harcèlement dont elle était victime de la part d’un collègue.

L’UCLouvain est en appel de cette décision, ce qu’avaient déploré plusieurs personnalités de l’institution. Dont le professeur Jean-Pascal van Ypersele qui s’était dit "triste que les autorités de l’université à laquelle je suis très attaché ne comprennent toujours pas qu’elles sont responsables de la très mauvaise gestion des discriminations et des situations de violence ou de harcèlement moral et/ou sexuel qui règnent en son sein".

Il semble que dans le cas du directeur de l’administration des relations extérieures et de la communication, les autorités ont donc changé leur approche. Car selon les explications qui ont été données lundi aux membres de ses équipes, et dont nous avons pu prendre connaissance, la décision de le licencier est à mettre en lien avec "la situation difficile vécue par différents services et personnes de l’AREC" et les "résultats d’une analyse de risques psycho-sociaux du CESI (NDLR: la médecine du travail)".

Dans le cadre de cette analyse par la médecine du travail, une quarantaine de personnes a été entendue. Et il en ressort des "témoignages convergents" au sein de l’administration des relations extérieures et de la communication.

De quoi parle-t-on ? Certains membres du personnel évoquent des faits de "harcèlement" ainsi que du "sexisme ordinaire". Des plaintes auraient été rapportées au CESI ainsi qu’aux syndicats et aux autorités de l’Université.

"Il y avait une très grande souffrance parmi le personnel", nous rapporte un témoin, évoquant le cas d’employés humiliés publiquement. "Il cassait les gens en présence des collègues ", nous dit une source, expliquant avoir vu une collègue en pleurs après un tel épisode. Ces faits auraient été rapportés aux autorités universitaires il y a au moins un an, nous dit-on.

Depuis l’arrivée de ce directeur à sa tête, le département a d’ailleurs connu une véritable hémorragie: plus d’une dizaine de personnes sont parties (volontairement ou non).

"Si l’université a bougé, c’est que le dossier est solide et que l’université a pris ses responsabilités", indique d’ailleurs une personne au fait de la situation. "Ce qu’on savait entendre avant, n’est plus accepté par des oreilles plus jeunes", dit encore cette source.

Après avoir été vivement critiquées pour sa gestion des discriminations et des situations de violence ou de harcèlement, les autorités semblent désormais être conscientes qu’elles doivent agir. Par ce licenciement, dit-on en effet dans les hautes sphères de l’institution, "l’université entend faire prendre conscience à sa communauté de l’importance du respect des personnes et du bien-être au travail".

Du côté du personnel, on se dit en tout cas soulagé de cette décision prise par les autorités universitaires. Décision qui, si elle aurait pu être prise bien plus tôt, dit-on, est aussi le signe d’une prise de conscience d’une problématique qui n’est pas isolée et écorne l’image de l’institution louvaniste.