Jenifer, Christophe Willem, Suarez ou Saule… à Bertrix

Le 17 décembre prochain, la RTBF donnera le coup d’envoi à l’opération Viva for Life. Et hier, elle a révélé le nom des artistes qui seront présents durant l’opération pour soutenir la cause en donnant des mini-concerts sur la place des Trois Fers à Bertrix. Ils prendront place sur une scène en hauteur installée au-dessus du cube de verre où seront enfermés Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier.