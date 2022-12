Docu Netflix sur Harry et Meghan : ce que révèlent les trois premiers épisodes

Ce sont ces derniers, d’ailleurs, qui en prennent le plus pour leur grade dans ces trois premiers épisodes. Le prince Harry donne le ton dès les premières minutes: "Il est de mon devoir de dévoiler l’opportunisme et la corruption qui gangrènent les médias."

Le couple pointe du doigt les paparazzis et tabloïds, mais aussi les réseaux sociaux qui auraient pris le contrôle de leur propre histoire.

Entre images d’archives, témoignages du couple et de leur entourage, mais aussi photos personnelles et journal vidéo, Meghan et Harry ont voulu divulguer une partie de leur intimité "selon leurs propres conditions", de leur rencontre, en passant par leur enfance, jusqu’aux préparatifs du mariage dans le troisième épisode.

Plus de peur que de mal

Les différents intervenants reviennent sur le sujet très sensible du racisme, présent au sein de la société britannique en faisant le lien avec le passé colonial de la Grande-Bretagne.

Mais, selon Lieven Buysse, professeur de civilisation britannique et de linguistique anglaise à la KULeuven, la diffusion de ces trois premiers épisodes semble, en réalité, avoir causé plus de peur que de mal à la monarchie britannique. "Le documentaire ne se concentre que sur des faits qui ont déjà eu lieu et dresse un cadre historique. Je ne pense pas qu’il va y avoir un gros impact pour la monarchie en soi. Elle n’en sortira certainement pas affaiblie."

La sortie de ce documentaire semble avoir été savamment calculée: trois ans après la rupture du couple avec la monarchie et trois mois jour pour jour après la prise de fonction de Charles III en tant que souverain. "Y a-t-il, en réalité, un bon timing ? s’interroge Lieven Buysse. Pour Netflix, oui, le timing est parfait, parce que le documentaire sort au moment où la monarchie britannique est de nouveau sous le feu des projecteurs."

De nouvelles critiques

Le couple a été beaucoup critiqué dans ce nouveau volet de la saga princière qui déchaîne encore une fois les passions. Le très médiatique commentateur de la monarchie Richard Fitzwilliams a ouvertement jugé le couple d’"hypocrites": "D’un côté, ils disent qu’ils veulent une vie privée, et de l’autre, regardez ce qu’ils sortent. "

Pour Lieven Buysse, Meghan et Harry suscitent déjà une attention à laquelle ils ne peuvent tout simplement pas échapper. "À sa naissance, Harry était déjà une figure publique. Même s’il cherche à se cacher, on va quand même essayer de sortir toutes les histoires possibles à son sujet. On va le photographier où qu’il se rende. La question reste alors: comment faire pour s’en sortir ?"

Si certains veulent voir ce documentaire comme un cri du cœur pour faire entendre la vérité, d’autres aiment rappeler que le couple va toucher une belle enveloppe pour ce projet, après avoir signé un contrat à 100 millions de dollars en 2020 avec la plateforme de streaming pour produire différents contenus.