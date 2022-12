Des solutions énergétiques de pointe exportées au Japon dès 2023

Ce mercredi, l’entreprise néo-louvaniste a d’ailleurs présenté son projet de mise en service d’une unité de production de gaz de synthèse à Matsumoto, au centre du Japon. Pour faire simple, cette technologie consiste à produire un gaz de synthèse propre, sans goudron et neutre en carbone, à partir de la gazéification de bois naturel ou recyclé.

"La force de notre projet est qu’il est circulaire, et qu’il ne dépend ni du vent ni du soleil. C’est une technologie qui est fonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7", défend Pierre Mottet, président du CA de Xylergy. Le contrat signé en 2021 avec la société japonaise Air Water Inc, active dans le secteur de l’énergie, est pour le moins important, et se chiffre à 3,5 millions d’euros.

"Pour le moment, nous sommes dans la phase d’expédition de l’équipement. Nous sommes au Japon cette semaine, et nos partenaires sont venus en Belgique la semaine dernière. Actuellement, tout est stocké en Belgique. En janvier 2023, nous enverrons ces équipements au Japon pour commencer l’installation au mois de mars." Comme souvent au pays du Soleil-Levant, les entrepreneurs belges ont dû faire preuve de patience. "On a signé le contrat il y a un an, mais cela fait en réalité quatre ans que nous en discutons. Les Japonais ne se précipitent pas. Ils sont même déjà venus en Belgique avec leurs propres instruments pour s’assurer que ce qu’on produisait était bien correct."

Premiers pas hors Europe

Malgré ces négociations de longue haleine, l’accord en bout de course en valait la peine. Pour la spin-off, ce contrat est véritablement stratégique, puisqu’il s’agit de son premier partenariat en Asie, et même hors Europe. "Notre société est une PME, c’est la première fois que nous nous lançons dans le grand export. Avec le Japon, on expérimente donc la mise en conteneur et l’envoi par bateau, ajoute Alexandre Bacq, head of engineering chez Xylergy. C’est un excellent challenge!"

Notons encore que le dispositif est spécifiquement utilisé dans l’industrie, mais aussi dans le milieu hospitalier, par exemple. "En Belgique, nous avons notamment travaillé avec les cliniques universitaire de Mont-Godinne, en province de Namur, qui ont décidé de remplacer les combustibles fossiles par du gaz issu de la biomasse locale", souligne Pierre Mottet. Dans ce cas-ci, des résidus forestiers et du bois recyclé sont utilisés pour produire l’électricité et la chaleur dont l’hôpital a besoin. Sur le site de Matsumoto, il s’agira également de conserver cet aspect local en alimentant la nouvelle installation grâce au bois et aux éléments végétaux issus des forêts environnantes.

La mission, un coup de projecteur

Le projet, dans l’air du temps, devait-il réellement bénéficier du soutien de la mission économique ? "Le passage de la princesse Astrid est toujours l’occasion d’attirer l’attention du management des entreprises avec lesquelles nous collaborons. Cette mission permet clairement de mobiliser des niveaux de management qu’il serait compliqué de rassembler sans cet événement."

Les contacts noués et confirmés sur place sont donc précieux. Si l’installation de Matsumoto sera opérationnelle en 2023, les représentants de Xylergy espèrent qu’elle servira d’exemple, et que de nouveaux projets tout aussi importants verront le jour en terre nipponne.