Comment la Suède entend "éradiquer" l’immigration

Tout un programme

Au delà des formules-choc, Maria Malmer Stenergard décrit en fait l’accord du gouvernement suédois, qui regroupe son parti, (les Modérés, donc), ainsi que les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux. Un accord sur lequel plane l’ombre des "Démocrates de Suède", parti d’extrême droite qui reste hors du gouvernement, mais sans qui les Modérés n’auraient pas pu accéder au pouvoir. "L’immigration vers la Suède a été insoutenable", justifie ainsi le gouvernement, qui chiffre à environ 100.000 le nombre de personnes se trouvant illégalement sur son sol (NDLR : la population totale du pays s’élève à plus de 10 millions d’habitants).

"Les problèmes d’intégration touchent désormais l’ensemble la société sous la forme de ségrégation et de surpeuplement du logement, de chômage et de dépendance aux allocations", peut-on lire dans la déclaration gouvernementale, qui liste les conséquences supposées de cet afflux migratoire, tels des "problèmes de santé", de "mauvais résultats scolaires", l’exposition pour les populations concernées à la "criminalité", à "l’insécurité", etc.

Bref, il fallait "un changement de paradigme", écrivent les autorités suédoises, alors que le pays a été traumatisé ces dernières années par une flopée de fusillades et règlements de compte entre gangs.

Deux poids, deux mesures

"La fraude, les abus et la criminalité liés à l’immigration doivent être combattus de toutes leurs forces", martèle ainsi Madame Malmer Stenergard, qui défend dans le même temps "un plancher salarial relevé pour l’immigration de travail." Comprendre, il faut plus d’argent pour la "main-d’œuvre hautement qualifiée", "pour que les entreprises en Suède puissent recruter des compétences spécialisées", explique-t-elle. Idem pour "les chercheurs étrangers et les doctorants", qui eux devraient bénéficier de "processus et règles accélérés" pour vivre le rêve suédois ; eux, explique la ministre, sont importants car ils permettront - comme la main-d’œuvre qualifiée, de "renforcer la compétitivité de la Suède et attirer les esprits les plus pointus sur un marché mondial".

La bienveillance envers les étrangers s’arrête là. Outre des sanctions pour les fonctionnaires qui refuseraient de dénoncer les individus en situation irrégulière sur le sol suédois, l’accord de gouvernement entend utiliser de façon accrue "les données biométriques" dans le cadre de sa politique, renforcer "les conditions de regroupement familial", inciter "aux rapatriements volontaires", ou encore révoquer "un plus grand nombre de permis de séjour", etc.

"Je sais bien que nous sommes perçus comme très durs, mais je dirais que cette politique est nécessaire si vous voulez vraiment être humain envers ceux qui sont venus ici mais qui ne sont pas vraiment entrés dans la société", s’est défendu la ministre cette semaine, sans préciser quelle population exactement est visée par ses propos.