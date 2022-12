Attentats de Bruxelles: le procès dans une impasse sursécuritaire

Depuis le mois de septembre, les victimes peinent à trouver une place au cœur de ce procès historique en raison des tourments générés autour des accusés. Ce jeudi, c’est un incident concernant l’accusé Ali El Haddad Asufi qui déplacé le débat, une fois de plus. Alors qu’on devait poursuivre la lecture de l’acte d’accusation, l’audience a été suspendue suite aux faits rapportés lors de l’extraction de l’accusé de la prison de Haren vers le Justitia.

L’intéressé aurait subi une clé de bras et ensuite été étranglé. La douleur a été telle qu’il en a perdu connaissance. "On a de grands incompétents au niveau de la sécurité," juge son avocat, Jonathan De Taye. "Les boxes, c’était déjà le symbole de leur bêtise. " Pour rappel, les boxes des accusés ont été démontés peu avant l’ouverture initiale de ce procès. Après avoir entendu la défense, la présidente de ce procès avait rendu un arrêt demandant qu’on décloisonne ces boxes afin d’être en accord avec la Convention européenne des droits humains.

Dès lundi, Mohamed Abrini avait contesté les mesures sécuritaires entourant leur transfert de la prison vers le procès. Me De Taye avait corroboré ces propos en rappelant les humiliations quotidiennes subies par les accusés, contraints à des fouilles anales.

"Il dénonce et se fait tabasser"

Pour répondre à ces mesures sécuritaires, cinq accusés avaient déjà décidé ce mercredi ne plus assister au procès depuis le box des accusés. Pour Jonathan De Taye, c’est l’incompréhension autour de l’encadrement policier. Il le rappelle souvent, le procès des attentats de Paris s’était déroulé sans incident. Dès lors, pourquoi les mesures à Bruxelles posent-elles problème ? "Les accusés n’ont rencontré aucun problème à Paris. Ici, bizarrement, ça se passe mal. Mon client dénonce des faits la veille et, le lendemain, il se fait tabasser."

La version d’Ali El Haddad Asufi a d’ailleurs été confirmée par un autre accusé, Hervé Bayingana Muhirwa qui a déclaré "avoir été témoin de cette agression. Quand il a repris connaissance, il a demandé un sac pour vomir."

Les avocats de la défense ont déjà envoyé un courrier aux ministres de la Justice et de l’Intérieur en demandant que cessent ces mesures sécuritaires stériles.

La présidente du procès, Laurence Massart, a également adressé un courrier au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Elle en a lu le contenu en audience: "Je me permets d’attirer votre attention sur les doléances formulées par les accusés et leurs avocats sur les conditions de fouille et de transfert de la prison vers le Justitia", a -t-elle écrit, rappelant qu’elle n’a aucune autorité sur les transferts. Ses compétences se limitant "à la police d’audience." Elle a ajouté: "Je souhaite que le dialogue revienne pour que ce procès puisse se poursuivre dans de bonnes conditions."

Les avocats de la défense ne décolèrent pas. La police fédérale botte en touche, alors que c’est elle qui est en charge du transfert, et les ministres rasent les murs. "Qui est responsable, s’interroge De taye. Tout le monde se cache derrière une montagne d’organigrammes."

Des Français plus professionnels ?

À Paris, les accusés avaient fait remonter des incidents similaires. "C’était des bisbrouilles réglées en deux coups de cuillère à pot. Les Français avaient aussi des instructions sur la sécurité et ils se sont fait respecter. C’est ce qu’on appelle le professionnalisme… "

Au terme de cette première semaine de procès, le débat est clairement sorti de l’ornière. Les victimes et parties civiles sont peu nombreuses à se déplacer. Et dans les tumultes qui secouent le Justitia, elles doivent s’interroger sur leur rôle dans ce procès.

Aux ministres et à la police fédérale de prendre leurs responsabilités pour que ce procès puisse enfin se concentrer sur l’essentiel. Hier, après la suspension d’audience, aucun accusé n’a réintégré le box. Sans accusé au procès, il n’y aura qu’un simulacre de procès…