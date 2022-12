Adaman7, une app pour télécharger son dossier médical sur smartphone

Vincent Keunen, créateur d’Adaman 7.

Cette application a été créée par Vincent Keunen, ingénieur software. Il est confronté au cancer en 2007, à l’âge de 43 ans. Puis son fils de 10 ans est lui-même atteint d’un cancer des os métastasé.

Cette confrontation à la maladie lui fait réaliser l’importance de contribuer à la recherche médicale. "Je suis soigné par Glivec, un médicament qui est arrivé sur le marché 5 ans avant que mon diagnostic ne soit posé. Quand ce médicament n’existait pas, l’espérance de vie avec ma maladie n’était que de deux ans." L’ingénieur découvre également il est compliqué d’accéder à ses données en tant que patient. "Chaque fois qu’on voit un nouveau médecin, il faut recommencer son anamnèse: parler de ses antécédents, ses allergies, ses traitements… Je me suis dit qu’il fallait un outil pour se souvenir de tout."

Financé par le biais des recherches cliniques

Vincent Keunen crée l’application sur fonds propres. "Je voulais qu’on puisse avoir le dossier médical sur son smartphone, dans le respect de la vie privée et la sécurité informatique. Tout est stocké sur le smartphone, on n’a pas recours au cloud. Le patient est le seul propriétaire. Des études montrent qu’il y a 30% d’erreurs dans les dossiers médicaux. Parce que les médecins en font, faute de temps, parce que le traitement prescrit est parfois adapté par le pharmacien, etc." Aujourd’hui, il le finance grâce à la recherche médicale. " Lorsque l’utilisateur donne son accord, ses données anonymisées peuvent être utilisées pour des recherches cliniques. 85% des patients sont d’accord, à condition que ça soit anonyme, de savoir à quoi ça sert, et que cela ne serve que ce à quoi ils consentent

Adaman7 est disponible en une vingtaine de langues, et disponible dans 35 pays. Mais comme nul n’est prophète en son pays, cette application ne permet actuellement en Belgique que de télécharger son dossier médical au CHU de Liège (en suivant une procédure facile), alors qu’elle est bien implantée aux États-Unis.

La ligue des usagers des services de santé (LUSS), qui réclame un meilleur dossier du patient à son dossier médical, n’est pas tout à fait convaincue par Adaman7. "Tout d’abord parce que l’application nécessite un smartphone récent, avec une bonne capacité de stockage, ce qui exclut un certain nombre de patients. Et ensuite, parce que les données sont stockées sur le téléphone. Donc en cas de perte, de vol du téléphone, les données se baladent dans la nature" dit Bernadette Pirsoul, chargée de projets.