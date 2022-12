Sprays nasaux décongestionnants: pas plus de 30 jours par an

Une des causes de cette dépendance aux sprays nasaux décongestionnants est la rhinite chronique, explique le Dr Thibert Robillard, président de l’Union professionnelle belge ORL. "On a à l’intérieur du nez les cornets qui sont des espèces de radiateurs humidificateurs. Alternativement, ils se gonflent et se dégonflent toutes les 12 heures pour réchauffer et humidifier l’air qui rentre dans le nez . L’hypertrophie des cornets provoque une obstruction nasale ".

L’hypertrophie des cornets peut résulter d’une déviation de la cloison, d’une rhinite allergique, d’une inflammation chronique comme la sinusite chronique ou encore de l’usage excessif de sprays nasaux décongestionnants.

"Tout commence en général par une rhinite aiguë: le nez est complètement bouché et le recours à un spray vasoconstricteur à base de pseudo-éphédrine, un dérivé de l’amphétamine s’impose, explique le Dr Thibert Robillard. ORL. Ces sprays s ne doivent pas être utilisés plus de 5 à 7 jours d’affilée, plus de 4 à 5 fois par an, soit maximum 30 jours par an sinon vous mettez le pied dans la dépendance".

Spirale infernale

Ces sprays apportent un soulagement rapide à la sensation de nez bouché, grâce au vasoconstricteur qui fait dégonfler les muqueuses. Comme l’effet se dissipe rapidement, les muqueuses regonflent, le nez se rebouche.

La spirale est enclenchée. Il ne faut pas plus de 2 ou 3 semaines pour que la rhinite chronique médicamenteuse s’installe. La personne a la sensation de ne plus pouvoir respirer sans avoir recours à ce type de produit.

"Quand on a le nez bouché en permanence, on perd l’odorat mais ce qui gène le plus, c’est l’obstruction nasale. En respirant par la bouche, on peut faire plus facilement des infections nasales voire des sinusites".

Ces vasoconstricteurs sont contre-indiqués en cas de troubles du rythme cardiaque, d’hypertension sévère ou d’antécédents de maladies vasculaires cérébrales.

En vente libre

En France, les sprays vasoconstricteurs sont délivrés sur ordonnance. En Belgique, ils sont en vente libre "alors que cela fait 30 ans que l’on demande qu’ils fassent l’objet d’une prescription, s’indigne le Dr Robillard. C’est aberrant quand on voit le coût des traitements pour déshabituer les personnes ou réparer les dégâts causés aux muqueuses."

Pour éviter d’en arriver là, le spécialiste préconise l’usage de solutions physiologiques hypertoniques et de corticoïdes locaux, délivrés sur ordonnance.