Les circuits de Spa-Francorchamps et de Suzuka scellent leur avenir commun

Pas étonnant, dans ce contexte, que l’Agence wallonne ait voulu réaffirmer les liens, sans doute méconnus, qui unissent Spa-Francorchamps à Suzuka. Les deux circuits ont en effet conclu un accord d’amitié en 2017. Au-delà du symbole, l’objectif est de promouvoir les sports moteurs à travers le monde et d’accroître la notoriété des deux circuits de renommée internationale. "Cet accord a permis, entre 2018 et 2019, des échanges de compétences entre les équipes sur différents sujets importants, parmi lesquels la sécurité et l’organisation d’événements de sports automobiles", indiquait hier Pascale Delcomminette, administratrice générale de l’Awex, dans son discours à Suzuka. Mais l’intérêt de cette connexion avec le secteur automobile japonais est aussi et surtout l’innovation. Ça, la Wallonie l’a bien compris.

"La Formule 1 et les autres compétitions de course automobile ne sont pas seulement importantes pour les passionnés. Elles le sont également, ou du moins ont un impact réel, sur nous tous. En effet, les innovations majeures concernant la sécurité, la motorisation, les matériaux, les pneus ont été historiquement testées par les voitures de Formule 1 avant d’être implémentées et utilisées dans nos véhicules communs."

Or, le potentiel d’innovation en Belgique est bien connu au Japon, note encore l’Awex . "On retrouve d’ailleurs de nombreuses technologies et solutions dans les véhicules japonais, notamment en matière d’optimisation de composants essentiels dans les véhicules électriques."

Le long du circuit de Suzuka, un symbole de l’amitié belgo-nippone. ©BELGA - ERIC LALMAND

Climat et tourisme

Sous le vrombissement des voitures de course, la rencontre de ce mercredi avait aussi pour but d’évoquer les enjeux et l’avenir de cette collaboration. Sans surprise, le défi environnemental est évidemment en ligne de mire : "Les transports représentent actuellement environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. L’abandon des énergies fossiles dans le secteur automobile est donc crucial pour atteindre nos objectifs climatiques", a souligné la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), également présente à Suzuka. Les interlocuteurs japonais n’y sont manifestement pas opposés, et ont d’ailleurs des projets avec leur partenaire. "Notre objectif est de développer ensemble un plan touristique. Mais nous souhaitons également chercher des solutions communes en matière de développement durable", a précisé Itaru Ono, directeur du circuit.

Face aux défis actuels, la coopération belgo-nippone sera plus que jamais favorisée. "Nous connaissons les défis qui nous attendent: conduite autonome, connectivité, électrification et mobilité partagée. Nous ne pouvons certainement pas obtenir seuls des résultats positifs, relève Pascale Delcomminette. En Belgique, n’avons pas de grands constructeurs automobiles comme les vôtres, mais nous avons des spécialistes de classe mondiale dans des domaines très spécialisés. Si nous unissons nos forces, nous trouverons peut-être ensemble la voie à suivre."

Pour clôturer ces retrouvailles encourageantes, la princesse Astrid s’est offert un petit tour de circuit à bord d’une Honda NSX II flambant neuve, symbole de l’innovation et de l’excellence japonaise en matière automobile.