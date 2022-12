Le Nord-Kivu entrevoit une éclaircie, mais la situation reste très incertaine

Massacre

Le timing de cet entretien n’avait rien d’anodin, alors que s’est tenue cette semaine la troisième session du "dialogue inter-congolais", qui a réuni pendant huit jours à Nairobi (Kenya) les représentants d’une cinquantaine de groupes armés, du gouvernement et de la société civile.

Pourtant, il manquait à l’appel l’un des principaux acteurs du conflit, le M23, qui assure n’être "pas représenté dans le processus de paix".

Les rebelles ont mauvaise presse, et pour cause : ils sont tenus responsables par les autorités congolaises (mais aussi des ONG) de nombreuses exactions, dont la dernière en date aurait fait, la semaine dernière, environ 300 morts à Kisheshe, un village à une centaine de kilomètres au nord de Goma.

Contre toute attente, le M23 s’est dit prêt mardi "à amorcer le désengagement et à se retirer, même s’il n’était pas présent audit sommet" qui s’est tenu au Kenya, se disant prêts à discuter directement avec Kinshasa, en vue de négocier une "paix durable en RDC".

Le jour même de cette déclaration, de violents affrontements opposaient, dans l’est, plusieurs groupes armés au M23, l’armée congolaise les combattant pour sa part à Bwiza, à quelque 40 km au nord de la capitale provinciale Goma.

Les combats, qui ont impliqué les milices APCLS (Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain), Nyatura et FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), ont provoqué un déplacement massif de population et la paralysie des activités dans la ville de Kitchanga.

Revirement

Suite à ces combats, et alors qu’il s’était engagé la veille à "respecter le cessez-le-feu", voilà que le M23 clamait, ce mercredi, par voie de communiqué, qu’il ne "restera pas les bras croisés", accusant les forces armées congolaises de "tuer des civils innocents" ; des "massacres" qui cibleraient "des Tutsis" (NDLR : le M23 est un mouvement pro-Tutsi), disent les rebelles, agitant le spectre d’un "génocide" en cours.

Politiquement, les échanges sont tout aussi explosifs entre Félix Tshisekedi, le président congolais, et son homologue Rwandais. Alors même que les deux pays s’étaient mis d’accord fin novembre pour faire en sorte que le M23 quitte le territoire congolais, mais aussi pour normaliser leurs relations diplomatiques dans les deux mois, aucune de ces promesses ne semble bien engagée. "Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. C’est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l’ennemi de la RDC", a fustigé, samedi passé, devant de jeunes délégués issus des 26 provinces congolaises, le président Tshisekedi, qui devrait concourir à un second mandat en 2023.

Nouvelle réunion en janvier

Alors qu’il est prévu que des forces kényanes viennent faire le ménage si le M23 refuse de quitter ses positions, une prochaine séance de pourparlers de paix se tiendra en janvier dans l’est de la RDC, a annoncé mardi la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC).

"Une réunion se tiendra en janvier à Goma et Bunia pour évaluer les progrès (réalisés) et commencer à aborder l’agenda de moyen et long terme", a déclaré l’EAC, qui assure la médiation des discussions, dans un communiqué.

"Nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés. Nous ne disons pas que nous avons tout terminé, mais nous avons passé certaines étapes", a déclaré, sans plus de détails, l’ancien président kényan Uhuru Kenyatta, qui œuvre en tant que "facilitateur" du processus de Nairobi.

"J’espère que lorsque nous nous reverrons à Goma - cela devrait avoir lieu entre janvier et février - nous pourrons faire état des progrès sur les points sur lesquels nous nous sommes mis d’accord ici", a-t-il ajouté.