Indemnisation: Les victimes des attentats sont « fâchées »

Valérie Gérard, avocate pour l’association Life4Brussels rejoint V-Europe dans les critiques de ce projet de loi "qui est l’héritier de l‘ancienne loi et ses écueils. On protège clairement le secteur assurantiel." L’avocate a rappelé que les victimes sont en attente "d’un guichet unique qui n’a jamais vu le jour. Il devait être mis en place dans l’attente d’un fonds d’indemnisation qui supprimait tous les interlocuteurs."

’indemnisation des victimes d’attentats terroristes doit être prise en charge intégralement par l’État

V-Europe est raccord avec Life4Brussels: "l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes doit être prise en charge intégralement par l’État, comme cela se fait en France et dans d’autres pays de l’Union européenne, par la création d’un fonds d’indemnisation public, administré par l’État et financé notamment par un prélèvement obligatoire sur les primes d’assurances perçues par les assureurs privés."

Quelles sont les lacunes de ce projet de loi pointées unanimement par les victimes. Le projet de loi n’inclut pas les victimes étrangères. Et on ne peut pas considérer que l’indemnisation ne constitue en rien un fonds de garantie. Enfin, cette loi n’aura aucun effet à destination de victimes d’actes passés. "On demande que le fonds de garantie devienne l’assureur désigné, " insiste Valérie Gérard. Les victimes ne veulent plus être confrontées aux assurances et insistent pour que leur interlocuteur soit l’État.

867 dossiers d’assurance sur 1 714 sont clôturés

Pour compléter le débat, le secteur des assurances, Assuralia, était aussi entendu. Hei Lannoy, le CEO, a rappelé que 1 714 dossiers avaient été introduits suite aux attentats du 22 mars. Le montant actuel s’élève à 125 millions d’euros. Actuellement, 867 dossiers seraient clôturés. L’assureur explique les raisons: "pour clôturer un dossier, il faut fixer un montant et se prononcer sur les dommages physiques. On a besoin d’un état stable et consolidé et que les dommages soient définitifs. C’est ainsi qu’on a donné des provisions."

Ce projet de loi est-il un échec ? Pas selon la Commission d’aide financière aux victimes. "Le projet instaure un système général d’indemnisation. Les circonstances de l’attentat n’auront plus, non plus, d’impact sur l’indemnisation."

Plusieurs parlementaires ont pris la parole. Denis Ducarme (MR) résumait le sentiment des associations de victimes. "Une voix s’élève pour qu’on suive les recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats. " Le travail avait été fait dans la foulée des attentats, pourquoi donc s’éloigner de l’esprit de ces recommandations qui avaient abouti après des dizaines de journées d’audition ?