Il avait violé ses filles : dix ans ferme

Durant au moins quatre ans, les filles ont dû subir des attouchements sexuels et des viols à répétition de la part de leur papa. Le Tellinois profitait de l’absence de la maman pour commettre ses ravages. En 2014, il avait été acquitté au bénéfice du doute. Cette fois, il prend dix ans de prison ferme pour des faits commis entre 2014 et 2018, sur ses filles, mais également sur sa filleule et la sœur de cette dernière. Certaines des fillettes avaient moins de dix ans.