Émouvant : la parole donnée aux victimes de la route dont la vie a été basculée (vidéos)

Après deux années de crise sanitaire marquées par une diminution importante du nombre de victimes de la route, en grande partie liée aux restrictions et à la baisse du trafic, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a constaté que les chiffres sont repartis à la hausse cette année, en raison des nombreux événements propices à la consommation d’alcool qui ont pu être à nouveau organisés cette année. Au point qu’en cette veille des fêtes de fin d’année, elle a décidé de lancer dès ce mercredi une nouvelle campagne de sensibilisation pour encourager les bons comportements. “Cela n’arrive pas qu’aux autres”, pourra-t-on notamment lire dans les prochains jours sur les panneaux autoroutiers, les routes secondaires ou encore à travers des spots télévisuels et sur les réseaux sociaux.

À travers les histoires de Rose-Marie, Carine et Martin, toutes trois victimes directes ou collatérales, l’AWSR, avec le soutien de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, entend rendre cette réalité tangible. Parce que chaque semaine en Wallonie, 200 personnes voient ainsi leur vie basculer après un accident. “Cette augmentation du nombre d’accidents et de victimes de la route nous interpelle”, souligne la ministre Valérie De Bue. “J’ai donc voulu provoquer un déclic à travers cette campagne forte et ô combien particulière, où on donne la parole aux victimes de la route. Il n’y a pas de slogan choc ou d’image choc, mais juste la réalité des témoignages. Car derrière chaque chiffre, il y a des victimes qui voient leur parcours de vie bousculé et parfois brisé.”

”La pénibilité du quotidien des victimes de la route”

"Nous avons fait appel à des victimes de la route pour que le public puisse percevoir la pénibilité de leur quotidien", précise Françoise Guillaume, l'administratrice déléguée de l'AWSR. ©Thomas Longrie

”Tant qu’on n’est pas touché par un accident, on a l’impression que ça ne pourrait arriver qu’aux autres”, enchaîne Françoise Guillaume, l’administratrice déléguée de l’AWSR. “Pour être à la fois crédible et respectueux dans le message qu’on souhaite transmettre – c’est-à-dire d’adapter son comportement au quotidien au volant – nous avons donc fait appel à des victimes pour que le public puisse percevoir la pénibilité de leur quotidien. Parce que c’est lourd d’être une victime de la route.”

"S'il-vous-plaît, levez le pied! Pensez que vous n'êtes pas seul sur la route. Partez un quart d'heure plus tôt si vous avez peur d'être en retard. Mais faites attention."

Carine a été renversée par un véhicule en juillet 2020 alors qu’elle était à pied, sur un trottoir. ©Thomas Longrie

Pour inciter chaque wallon à adopter un comportement plus responsable sur les routes, on découvre ainsi l’histoire de Carine Pierre (59 ans, de Farciennes, dans la province du Hainaut), renversée par un véhicule en juillet 2020 alors qu’elle était à pied, sur un trottoir. Grièvement blessée et souffrant de plusieurs fractures, elle garde des séquelles physiques importantes. “Mon bras droit est bloqué à 60 degrés”, précise-t-elle. “Je ne sais plus le bouger. À part bouger mes doigts, c’est tout ce que je peux faire.” Dans la séquence ci-dessous, elle évoque les conséquences physiques de son accident.

Voici où ont eu lieu les accidents mortels en 2019, 2020 et 2021

On retrouve également Rose-Marie qui a perdu son fils Joachim en septembre 2018, percuté par un conducteur alcoolisé et en excès de vitesse. Elle témoigne de cette absence ressentie au quotidien, et particulièrement lors des moments en famille. “Ça fait deux mois que je me remaquille. Depuis son décès, je ne l’avais plus fait”, confie-t-elle.

"Près de six ans après mon accident, j'éprouve toujours beaucoup de difficultés. Faites attention et essayez de ne pas boire au volant."

Martin a pris le volant en ayant bu, avant d'être victime d'un accident de la route. ©Thomas Longrie

La campagne de sensibilisation donne aussi la parole à Martin Duysens (26 ans, de Soumagne, en province de Liège) qui, en février 2017 alors qu’il n’avait que 20 ans, a pris le volant sous l’influence de l’alcool. Il a perdu le contrôle de son véhicule, touché la façade d’une ferme pour finalement s’encastrer dans un silo qui s’écroulera sur sa voiture.

Voici les routes communales les plus dangereuses de Wallonie

Après plusieurs jours de coma, Martin s’est réveillé, différent. Il a dû réapprendre des gestes simples de la vie quotidienne comme manger, parler ou marcher. Souffrant de pertes de mémoire, le jeune homme a besoin de l’aide de sa maman pour nous le donner. Près de six ans après son accident, il garde d’importantes séquelles de son traumatisme crânien qui ont changé sa vie à jamais. “Là, je fais encore de la revalidation”, nous dit-il. “Chaque jour, je dois travailler pour être moi-même”, ajoute le jeune homme dont le parcours scolaire était brillant avant son accident. “Aujourd’hui encore, j’éprouve toujours beaucoup de difficultés.” Le message qu’il a envie de faire passer auprès des usagers de la route ? “Faites attention et essayez de ne pas boire au volant.” Un message qui a tout son sens.

Plus de 600 victimes ou proches soutenus par un service d’accompagnement gratuit de l’AWSR

”Ce dont témoignent les victimes de la route aujourd’hui est difficile à entendre, mais cela reflète leur réalité au quotidien. Parce qu’un accident de la route ne se résume pas au choc de l’événement, mais il y a un après au lendemain d’une collision.”

Virginie Pirotte sait de quoi elle parle. Au quotidien, avec son équipe de juristes et de psychologues, la directrice du service d’accompagnement des victimes de la route de l’AWSR vient en aide à tous ces gens dont la vie bascule après un accident.

”Après le drame, les victimes sont fragilisées et s’ensuit un parcours laborieux et compliqué” dans le traitement des demandes administratives notamment. Le service leur apporte une aide concrète en offrant un espace de parole, en communiquant des informations précises sur les assurances, en aidant à accomplir des démarches juridiques importantes. Avec un seul objectif : simplifier les procédures via un accompagnement gratuit.

Accidents graves et décès: voici les routes nationales les plus dangereuses de Wallonie

”Chaque année, nous venons en aide à plus de 600 personnes, qu’elles soient victimes directes de la route ou proches des victimes.”

Le département est disponible via la ligne directe 081/821.321.