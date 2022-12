Accusé de viol, le YouTubeur Léo Grasset se défend en invoquant la sexsomnie

"Je baise en dormant"

Comme le rapporte Mediapart, Léo Grasset s'est défendu disant être atteint de sexsomnie, une forme de somnambulisme sexuel. "Je baise en dormant, des fois. Quand je suis dans cet état-là, j'suis un peu animal. Quand je suis éveillé, je fais vachement attention à l'autre, alors que quand je dors, je m'en baleeeeeeeek", écrit-il à une des jeunes femmes qui l'accusent de viol, rapporte Mediapart.

Qu'est-ce que la sexsomnie? Et ce trouble peut-il expliquer des agressions sexuelles? La sexsomnie fait partie des parasomnies, qui sont des sensations et comportements inhabituels au cours du sommeil. Les personnes concernées par la sexsomnie adoptent des comportements sexuels pendant qu’elles dorment, et ne sont ainsi pas conscientes de leur attitude. Masturbation, paroles sexuelles ou bien encore initiation d’une activité sexuelle avec le partenaire apparaissent comme les manifestations les plus courantes.

« Cela peut poser des complications graves autour du consentement, car la sexsomnie peut amener une personne à être sexuellement agressive ou à initier des relations sexuelles non désirées », écrivait la Sleep Foundation.

Dans plusieurs procès pour viol, une défense basée sur la sexsomnie a ainsi déjà mené à des acquittements. Mais la sexsomnie, largement médiatisée, est aussi désormais invoquée par d'authentiques agresseurs.