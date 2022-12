Les péripéties des Gladney, famille presque banale dans l’Amérique des années 80. Il y a Jack, universitaire spécialisé dans les études hitlériennes (si, si), son épouse Babette, ainsi que leurs quatre enfants. Tout ce petit monde compose tant bien que mal avec les aléas de l’existence, entre angoisses existentielles, les cours à l’université… et surtout un "événement aéroporté et toxique" inopiné, qui va bouleverser la ville et précipiter les habitants dans une ambiance apocalyptique.

Ce qu’on en pense

Noah Baumbach ( Marriage Story, Frances Ha) adapte le célèbre roman réputé "inadaptable" de Don De Lillo, avec dans les rôles principaux Adam Driver et sa compagne, l’actrice et réalisatrice Greta Gerwig ( Les Filles du Docteur March et bientôt… Barbie). Fidèle à l’esprit du roman paru en 1985, le film est pensé comme une satire bavarde et joyeusement grinçante de l’académisme et du consumérisme. Mais le résultat, porté par un rythme effréné et ultra-référencé, donne vite mal au crâne.

Même si le lien entre l’événement toxique et la pandémie est évident, ce commentaire post-moderne de la société arrive trente-cinq ans trop tard. Attendre l’apocalypse dans un supermarché, même au second degré, c’est une idée qui sent le renfermé.

Comédie dramatique de Noah Baumbach. D’après Don DeLillo. Avec Greta Gerwig et Adam Driver. Durée: 2 h 16. Sur Netflix le 30 décembre.