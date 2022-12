Voici comment et quand 3 des accusés dans le procès des attentats de Bruxelles ont été arrêtés

Le 31 mars 2016, la Sûreté de l'État informe les autorités judiciaires que, selon son analyse, Naim El Hamed est en réalité une fausse identité utilisée par Osama Krayem. Elle précise le 2 avril que celui-ci utilise deux comptes Facebook et le 7 avril qu'il possède deux numéros de téléphone belge. L'identification de l'adresse IP utilisée par M. Krayem pour communiquer par Facebook mène les enquêteurs au domicile d'Hervé Bayingana Muhirwa, rue du Tivoli à Laeken.

Le domicile de M. Bayingana Muhirwa est alors placé sous surveillance et les enquêteurs aperçoivent Mohamed Abrini le 7 avril 2016. Le lendemain, Osama Krayem fait son apparition.

Le 8 avril 2016, à 11h30, Osama Krayem et Hervé Bayingana Muhirwa sont arrêtés boulevard du Midi à Bruxelles par les unités spéciales de la police fédérale. Les deux individus se trouvaient dans la voiture d'Hervé Bayingana Muhirwa, que ce dernier conduisait. Mohamed Abrini est arrêté le même jour.

Au moment de son arrestation, Osama Krayem se présente sous le nom d'Omar Abdelkader, mais décline finalement sa véritable identité lors de sa première audition, ainsi que sa "kunya" (nom de combattant), "Abou Omar". Une clé USB, un sac comprenant des vêtements, une tablette et un téléphone sont saisis dans la voiture où se trouvaient les deux protagonistes. Par ailleurs, Osama Krayem est arrêté avec sur lui plus de 2.000 euros et les enquêteurs remarquent qu'il porte une veste portant des traces de brûlures et d'acide sulfurique. Elle est similaire à celle qu'il portait lorsqu'il a été vu dans le métro le 4 mars 2016, alors qu'il allait acheter des bacs en plastique - nécessaires pour la confection de TATP - avec Ibrahim El Bakraoui.

Voici les autres cibles envisagées par les terroristes belges

L'appartement de la rue du Tivoli est perquisitionné, permettant la découverte d'un gilet d'entrainement noir pouvant être lesté - mais pas d'explosifs -, un GSM, un ordinateur portable, une clé USB ainsi que divers objets dont une carte Mobib. Les analyses ADN confirment qu'Hervé Bayingana Muhirwa, Mohamed Abrini et Osama Krayem ont vécu dans l'appartement.

”D’innombrables écrous et morceaux de métal” : les terribles constatations après les attentats de Bruxelles

L'ordinateur retrouvé - qui avait été signalé volé - a essentiellement été utilisé par Hervé Bayingana Muhirwa mais, entre le 24 mars et le 8 avril 2016, également par Mohamed Abrini et Osama Krayem.

La police ne changera pas les conditions de transfert des détenus