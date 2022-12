Voici ce qui a précipité les attentats à Bruxelles le 22 mars 2016

Plusieurs suspects des attentats en France le 13 novembre 2015, à commencer par Mohamed Abrini et Salah Abdeslam, ont rapidement été identifiés et recherchés par les enquêteurs belges et français, a rappelé la procureure. Une première arrestation importante intervient ensuite le 26 novembre 2015, celle d'un autre suspect, Mohamed Bakkali. "Il est suspecté notamment d'avoir loué plusieurs appartements "conspiratifs" et d'avoir véhiculé les kamikazes", précise l'acte d'accusation.

Ensuite, le 4 décembre, un avis de recherche avec les photos de Najim Laachraoui et de Mohamed Belkaïd est diffusé dans la presse. Ils sont présentés comme coordinateurs probables des attentats à Paris et sont alors connus seulement sous leurs faux noms, Soufiane Kayal et Samir Bouzid.

Un peu plus de trois mois plus tard, le 15 mars 2016, a lieu ce qui est désormais connu sous le nom de "fusillade de la rue du Dries". Lors d'une perquisition dans un appartement de la rue du Dries à Forest, les enquêteurs, qui pensaient y découvrir une planque abandonnée de la cellule terroriste, sont accueillis par des tirs de kalachnikov. Après un fort chabrol de plusieurs heures, l'un des trois terroristes qui sont retranchés dans cette habitation, Mohamed Belkaïd, est tué par les unités spéciales. Les deux autres sont Salah Abdeslam et Sofien Ayari. Ils ont réussi à prendre la fuite.

Le lendemain, 16 mars, certains médias divulguent alors les noms et les photos d'Ibrahim et Khalid El Bakraoui, comme étant ceux qui ont loué cet appartement à Forest. De nouveaux articles de presse seront publiés le 18 mars au sujet des deux frères, avec des informations les liant eux aussi aux attentats à Paris. Ce même jour, Salah Abdelsam et Sofien Ayari sont arrêtés rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean.

Enfin, le 21 mars, la veille des attentats, le vrai nom de Najim Laachraoui est publié dans la presse à la demande des autorités judiciaires.

Abdeslam voudrait un bic au procès des attentats de Bruxelles : la lecture de l’acte d’accusation a débuté ce mardi (vidéo)

"Ces événements ont précipité la commission des attentats à Bruxelles. Identifiés au grand jour et craignant d'être arrêtés à leur tour, les membres survivants de la cellule terroriste, reformée après les attentats à Paris, décident d'agir le 22 mars 2016", ont écrit les procureurs.

Cette réalité ressort en effet de documents retrouvés dans un ordinateur abandonné par les kamikazes, à proximité de la rue Max Roos à Schaerbeek. L'accusé Mohamed Abrini a par ailleurs déclaré que "l'étau se resserrait".

Procès des attentats: la police ne changera pas les conditions de transfert des détenus

La lecture de l'acte d'accusation est prévue jusqu'à jeudi inclus.