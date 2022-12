Ukraine : les personnes âgées, grandes victimes du conflit

Dans un rapport détaillé (près de cent pages) paru ce mardi, l’ONG note que "l’invasion dévastatrice de la Russie a un impact disproportionné sur les personnes âgées en Ukraine", nombre "d’entre elles restant dans des zones qui sont le théâtre d’attaques terrestres et aériennes incessantes".

Pas en sûreté

"Les personnes âgées demeurent souvent dans des maisons peu sûres ou, lorsqu’elles sont en mesure de fuir, se retrouvent dans des centres d’accueil qui ne disposent pas les ressources adéquates pour répondre à leurs besoins, en particulier si elles souffrent d’un handicap" note par ailleurs Amnesty, qui appelle la communauté internationale à prendre des mesures d’urgence alors que la chute des températures, couplée aux pénuries d’électricité et d’eau, rend la vie de la population ukrainienne particulièrement pénible.

Si l’ONG ne dispose pas de chiffres globaux précis (NDLR : le nombre de victimes ukrainiennes, comme russes, n’est pas connu avec précision), les exemples cités sont légion. "À Kharkiv, par exemple, où la population d’avant-guerre de 1,4 million d’habitants était tombée à environ 700 000 ou 800 000 en juillet 2022, les personnes âgées étaient souvent les seules personnes qui pouvaient être vues par les délégués d’Amnesty International, qui a" documenté plusieurs attaques aux armes à sous-munitions par les forces russes en avril, au cours desquelles des personnes âgées ont été tués devant leurs maisons. "

L’ONG s’est également appuyée sur "des reportages crédibles de médias montrant que les attaques russes à Kharkiv ont également entraîné la mort de personnes âgées, notamment une attaque contre le quartier de Chuhuiv qui a entraîné la mort d’hommes de 60 et 68 ans et d’une femme de 70 ans, ainsi que l’attaque d’un dortoir pour sourds qui a fait au moins 19 morts, dont apparemment de nombreuses personnes âgées."

Situations dramatiques

Le rapport d’Amnesty fait état de situations dramatiques : Svitlana (prénom d’emprunt), 64 ans, qui se trouvait dans un village occupé par les Russes près de Kharkiv, a raconté auprès de l’ONG "que son frère âgé de 61 ans s’est effondré d’une attaque en avril 2022. Il a été hospitalisé, mais l’hôpital n’avait ni électricité ni eau courante. Il est sorti le lendemain. ‘Ils ne pouvaient rien faire, pas d’électrocardiogramme, pas d’encéphalogramme, ils n’avaient pas de médicaments’, a-t-elle expliqué. Moins d’une semaine plus tard, son frère est mort d’une deuxième crise, d’après un certificat de décès qu’a pu voir Amnesty International."

Une autre femme, Hanna Selivon, 76 ans, de Tchernihiv, rend compte de sa situation au début de la guerre : "Tout le monde dans notre rue est parti. Les seules qui restaient, c’était deux autres femmes âgées et moi... L’une d’elles était handicapée. Nous n’avions nulle part où aller. Je me cachais dans un trou de ma cave... Le 29 mars, des bombardements intensifs ont eu lieu et quand je suis sortie [de la cave], j’ai juste vu des flammes voler et [ma maison] brûler. Mes jambes ne bougeaient plus."

Amnesty International alerte sur le fait que "les centres d’accueil sont souvent inaccessibles physiquement aux personnes âgées en situation de handicap et manquent de personnel pour les aider. Par conséquent, elles n’ont bien souvent d’autre choix que d’aller dans un établissement public. Rien qu’entre février et juillet 2022, au moins 4 000 personnes âgées ont été placées dans ces institutions après avoir perdu leur logement du fait du conflit, selon les déclarations du ministère ukrainien de la Politique sociale."