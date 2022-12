Si Cristiano Ronaldo s’engage à Al-Nassr, il sera le sportif le mieux payé au monde

Ci-dessous, le revenu pressenti de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr comparé aux revenus des 10 sportifs les mieux payés au monde selon le magazine Forbes.

Sans même ses revenus liés à ses activités en dehors du terrain

Si l’on prend pour référence le dernier classement en date du magazine économique américain Forbes, publié en mai 2022, le footballeur portugais occuperait la première marche du podium avec ses 210 millions de dollars.

C’est bien plus que Lionel Messi et ses 130 millions de dollars bruts par an (avant impôts) comprenant ses revenus liés à ses activités sur le terrain, mais également en dehors. Si l’on prenait en compte les autres revenus de Cristiano Ronaldo (réseaux sociaux, sponsoring, publicité, etc.), le quintuple Ballon d’Or pourrait même se détacher davantage.

Méthodologie de Forbes

Les chiffres de Forbes comprennent l’ensemble des revenus gagnés par les sportifs en question entre le 1er mai 2021 et le 1er mai 2022. Forbes ne déduit pas les impôts ni les honoraires des agents. La liste comprend les athlètes actifs à tout moment au cours de la période de 12 mois précédant le 1er mai 2022.

Il faut donc prendre la comparaison avec le potentiel revenu de Cristiano Ronaldo avec des pincettes. Outre le fait que les 210 millions de dollars de CR7 ne comprennent pas tous ses revenus, le classement a dû évoluer depuis mai 2022. Roger Federer a, par exemple, pris sa retraite. Kylian Mbappé, lui, pourrait faire son apparition dans le prochain classement Forbes en mai 2023 depuis qu’il a prolongé au Paris Saint-Germain et qu’il dispose d’un contrat à 630 millions d’euros brut sur trois ans (montant qui ne comprend pas non plus ses autres revenus).

Actuellement sans club

Mais à l’instant T, “CR7” est sans club depuis qu’il a été libéré par son désormais ancien club, Manchester United, suite à l’interview qu’il a accordé au journaliste anglais Piers Morgan, en novembre dernier. L’international portugais a fait le choix de se concentrer à 100 % sur la Coupe du monde avant de prendre ou annoncer sa décision. Cristiano Ronaldo et le Portugal affrontent d’ailleurs la Suisse, ce mardi 6 décembre 2022, à 20 heures, pour une place en quart de finale de la compétition.