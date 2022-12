Mais avec l’inflation, le secteur reste inquiet, car à euro constant le budget est en diminution.

C’est tout à fait exact, même si les budgets restent importants: 1,328 milliard pour le premier pilier d’une part et 534,25 millions d’euros pour le deuxième pilier. Et dans ce deuxième pilier, il y a une part régionale de 336 millions et une part européenne 198 millions. Donc, bien que nous ayons augmenté la part régionale dans le deuxième pilier, au total la diminution la plus forte se retrouve dans le premier pilier puisqu’on a une diminution 17%.

Des politiques ont dû être mises de côté à cause de cela ?

Non, mais on a dû plafonner certains montants lorsqu’on parlait des aides de base par exemple. Il est évident que si le budget avait été plus important, on aurait pu adapter à la hausse un certain nombre de ces montants. Mais ce que j’entends aussi dans le monde agricole c’est que si le revenu de la PAC est une chose importante, ce qui est demandé d’abord c’est un prix juste, rémunérateur pour le travail accompli. Et aussi des mesures qui permettent de gérer les variations très fortes du marché. Je soutiens donc le message du monde agricole: rémunérons la production agricole à son juste niveau.

Avec l’objectif wallon de 30% des surfaces agricoles utiles réservées au bio en 2030, il faudra sans doute un soutien plus particulier à ce secteur.

C’est le cas. On a prévu 160 millions sur la période dans le deuxième pilier pour soutenir le bio. On a prévu aussi dans certains cas des aides majorées pour la conversion en bio, mais aussi pour l’investissement dans la transformation dans la valorisation des produits.

Des produits qui, après le succès connu pendant le confinement, se vendent moins bien…

Oui, on constate aujourd’hui un recul de la consommation du bio et de la consommation en circuit court. Je lance donc un message aux consommateurs: ces produits sont restés de la même qualité, les artisans, les transformateurs, les producteurs sont les mêmes experts que ceux qu’ils étaient il y a deux ans. N’abandonnons pas celles et ceux qui ont été présents à nos côtés lorsque nous en avions besoin.

Quelles seront les mesures concrètes pour soutenir ce secteur ?

Tant pour le bio que pour les circuits courts, nous souhaitons en faire la promotion avec l’Apaq-W et on a aussi des contacts avec les grandes et moyennes surfaces pour inclure plus de produits dans les rayons et avoir des éléments attractifs de promotion pour ces produits.

La guerre en Ukraine, qui a révélé la fragilité de notre autonomie alimentaire, est-elle une opportunité pour l’agriculture wallonne ?

Je ne dirais pas une opportunité, parce que cette guerre est un drame absolu. Par contre, la guerre a été une forme de réveil. Certains avaient tendance à considérer que l’autonomie alimentaire ou la suffisance de la production alimentaire était acquise. Ce n’est pas le cas et je plaide donc pour qu’on puisse veiller à relocaliser chez nous un maximum des filières de transformation et de valorisation de nos produits. La PAC le permet avec les aides à l’investissement, qui couvrent aussi diversification. Mais le Plan de relance wallon contient aussi des éléments favorisant la valorisation de produits agricoles chez nous.