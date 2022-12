Polnareff en duo avec lui-même

Ce n’est qu’en novembre 2018 que son album Enfin ! – son premier disque en 28 ans – est publié. Enregistré en grande partie aux studios ICP à Bruxelles, il comprend cinq chansons originales, trois instrumentaux et trois reprises ( Ophélie flagrant des lits, L’Homme en rouge et Positions) et déçoit quelque peu. "On ressort de cette première écoute assez mitigé. Polnareff fait du Polnareff et fournit un disque éclectique et fourre-tout, sans véritable surprise", écrivions-nous à l’époque.

Pas de quoi arrêter le chanteur, qui continue à entretenir une relation privilégiée avec ses fans via les réseaux sociaux. Début 2022, il y annonce qu’il prépare un spectacle immersif, intitulé Polnarêves. Puis il se lance dans l’enregistrement d’un album piano-voix, Polnareff chante Polnareff, qui sort le 18 novembre dernier.

C’est autour de cet album que France 2 a décidé de consacrer une grande soirée à l’artiste de 79 ans, enregistrée le 29 novembre dernier à Paris. Lettre à France, Holidays, On ira tous au paradis, Love me, please love me et bien d’autres chansons iconiques figureront parmi les nombreux titres qui rythmeront la soirée, annonce France Télé.

Une technologie particulière – le "deepfake" sur hologramme – sera utilisée afin de permettre à l’Amiral (son surnom, les fans étant qualifiés de moussaillons) d’accomplir des duos avec lui-même, en voyageant dans le temps: 1968 pour le magnifique Bal des Laze ou encore l’année 1989 pour Goodbye Marylou.

Entourés d’un orchestre live composé de treize musiciens, les artistes venus lui rendre hommage interpréteront les plus grands classiques de son répertoire. Ils témoigneront aussi de l’histoire d’amour qui les lie avec les chansons de Michel Polnareff, véritables marqueurs de vie de plusieurs générations.

France 2, 21.10