Médecins du Monde a lancé ce mardi 6 décembre 2022 la campagne nationale "On s’en fout". Son objectif? Mettre un coup de projecteur sur la partie de la population exclue du système de soins de santé. Comprenez la personne sans-abri, le travailleur ou la travailleuse du sexe ou encore la personne sans-papiers.

Les rappeurs Orelsan et le Bruxellois Zwangere Guy ont participé à cette campagne de Médecins du Monde en prêtant leur voix dans cette vidéo.

"On s’en fout de leur apparence. De la religion ou des ethnies. De qui est civil ou rebelle. Qu’ils ou elles soient juste en bas de la rue ou à l’autre bout du monde, tout ce qui compte pour nous, c’est leur santé.", commente Orelsan dans un communiqué.

Les fresques murales de Toon Van Ishoven

Sur les façades d’immeubles à Anvers et à Bruxelles, l’artiste plasticien Toon Van Ishoven (Artoon) s’est également engagé dans la campagne en créant deux fresques monumentales: "Je me suis inspiré d’une des photographies de la campagne, celle d’un homme et de sa fille qui fuient un conflit. Une image actuelle qui nous rappelle que la guerre est parfois littéralement au coin de la rue. Pendant que je réalisais la fresque, un homme syrien s’est approché de moi et m’a dit que cette œuvre lui rappelait son pays", explique-t-il dans le communiqué.

Pas moins de 15 autres personnes, qui bénéficient des soins de Médecins du Monde, ont aussi participé à cette campagne.