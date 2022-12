Les pires [CRITIQUE] - L’enfer du décor

Premier long-métrage de Romane Guéret et Lise Akoka, Les pires nous plonge ainsi au cœur d’un (faux) tournage de cinéma, avec son effervescence, ses tensions et ses aléas. Un procédé de mise en abyme déjà vu maintes fois, de La nuit américaine à Huit et demi jusqu’au récent Coupez !. Mais Les pires se démarque par sa façon de brouiller finement les pistes entre fiction et réalité.

Entre fiction et réalité

Hormis Johan Heldenbergh, acteur flamand du Broken Circle Breakdown, qui campe le réalisateur, aucun visage n’est familier. Tout semble pris sur le vif – mais c’est le résultat de beaucoup de répétitions en amont. "L e scénario est construit à partir d’échanges avec les enfants, mais il est très écrit – il y a une volonté de réalisme, mais on est dans la fiction à 100%" expliquent les réalisatrices.

Une fiction inspirée de leurs expériences: Lise et Romane se sont retrouvées à divers postes sur des tournages, et se sont rencontrées sur des castings. À travers l’expérience que vont faire Jessy, Ryan ou Maylis, Les pires raconte la joie collective de la création, les blagues, les liens qui se créent, la magie que le cinéma permet. Mais aussi l’envers du décor, les relations de pouvoir, l’intimité forcée, les rivalités, les manipulations. Jusqu’où peut-on aller pour créer une œuvre artistique ? "On questionne aussi l’esthétisation de la misère: cette fascination du cinéma d’auteur pour les milieux populaires. Dans quelle mesure il y a un certain voyeurisme là-dedans ? Qu’est-ce que ces cinéastes viennent chercher ?"

Une réflexion politique pertinente quand le cinéma reste un art majoritairement bourgeois, des blockbusters à Rosetta. Incluant leur propre travail dans ce questionnement, les réalisatrices des Pires signent un film puissant, aussi sensible qu’intelligent – et conscient de ses propres limites. Un objet de cinéma fascinant.

Drame de Lise Akoka et Romane Guéret. Avec Johan Heldenbergh, Mallory Waneque, Timéo Mahaut, Loïc Pech et Esther Archambault/Durée: 1 h 39.