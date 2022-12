Encore une jurée absente au procès des attentats de Bruxelles : déjà 3 personnes remplacées et un nouveau problème soulevé

”Il m’est (aussi) revenu que le premier juré effectif a entendu hier (lundi) un nom qui lui disait quelque chose dans les noms des parties civiles”, à savoir l’ex-époux d’une victime. Il le connaît parce qu’il a fréquenté le même mouvement de jeunesse il y a plus de six ans. “Il se sent apte à siéger parce qu’il ne connaissait pas la victime.” Le parquet fédéral a indiqué qu’il ne voyait pas d’objection pour que le premier juré reste juré objectif. Il n’y a par ailleurs eu aucune objection de la part des autres parties. Il ne sera donc pas remplacé.

Une interprète en langue anglaise pour les parties civiles a, elle, indiqué qu’elle connaissait l’un des magistrats du parquet fédéral.

La présidente de la cour a également évoqué des problèmes d’accueil au Justicia, mais aussi des soucis d’intendance. Elle compte y remédier avec les différents acteurs de terrain.

Deux autres absents ce lundi 5 décembre 2022

Au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, la cour d’assises avait déjà constaté ce lundi 5 décembre 2022 l’absence de deux jurés suppléants à la reprise de l’audience. La cinquième jurée suppléante avait indiqué qu’elle était anglophone et qu’elle ne comprenait pas le français, a précisé Laurence Massart. Elle n’avait pas osé demander de dispense. D’autre part, elle suit un traitement pour la fertilité. Le douzième juré suppléant avait pour sa part fait valoir qu’il était diabétique et qu’il ne souhaitait pas poursuivre son mandat. La cour avait rendu un arrêt les remplaçant.

Ce mardi, le jury est donc désormais composé de 12 jurés effectifs et 21 jurés suppléants qui devront assister à l'ensemble des audiences de ce procès prévu pour six à neuf mois.